Олег Загородній / © instagram.com/zagorodniioleg

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Український актор Олег Загородній, який нещодавно розкрив, як Денисенко помстилася йому за образу коханого, приголомшив історією про домагання в Росії — впливовий чоловік обіцяв йому квартиру й автомобіль за інтимну близькість, а після відмови погрожував зруйнувати кар'єру.

За словами артиста, пропозиція надійшла від людини, яка мала серйозний вплив у російських професійних колах. Чоловік не приховував своїх намірів. Натомість обіцяв акторові розкішне життя та фінансове благополуччя. Усе це — в обмін на коротку інтимну зустріч. Однак Загородній не погодився на такі умови. Тоді розмова набула зовсім іншого характеру.

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"Коли я був в країні, яка на нас напала, була відкрита пропозиція від людини. Він казав: "У тебе буде просто все: машина, квартира. 5 хвилин мого задоволення". Я сказав, що давайте кожен залишиться при своєму. Реакція була погана. Говорили: "Ти ж розумієш, що зараз один дзвінок — і тебе в театрі не буде, і на "Мосфільмі". Ти навіть роботу офіціанта в Києві не знайдеш. І в Лос-Анджелес ти не поїдеш, бо я там теж можу", — приголомшив подробицями актор в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Олег Загородній / © скриншот з відео

Загородній зізнався, що усвідомлював реальність цих погроз. Впливовий співрозмовник справді міг створити йому серйозні проблеми не лише в Росії, а й за її межами. Попри страх, артист не став конфліктувати чи провокувати чоловіка. Натомість обрав дипломатичну тактику, яка дозволила йому завершити неприємну розмову.

"Я просто сказав: "Я дуже поважаю, все взагалі класно, офігенно. І мені навіть прикро певною мірою, що я такій талановитій людині не можу ніяк допомогти". І на цьому все. А всередині було дуже страшно", — поділився Олег.

Олег Загородній / © скриншот з відео

Окремо актор прокоментував і реакцію на свою роль у драматичній стрічці "Жар-птиця", де йдеться про почуття між двома чоловіками на тлі холодної війни. Через участь у фільмі деякі глядачі приписують Загородньому належність до ЛГБТ-спільноти. Втім, артист не переймається подібними припущеннями та наголошує, що й надалі підтримуватиме різні прояви кохання.

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка розповів, що пережив у дитинстві в Росії — кримінал, колонія і вбивства.

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