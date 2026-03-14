Відомий український актор розкрив наслідки втрати пальця і який страх має: "Почав накручувати себе"

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Український актор Артур Логай розповів про непростий період після відірвання пальця руки на скеледромі.

Як відомо, нещасний випадок трапився із зіркою під час відпочинку з сином ще торік. Проте тривалий час він транслював оптимізм і уже приміряв протез. Утім, як виявилося, тоді Артура спіткало чимало роздумів про його подальшу кар’єру. Зокрема, він вагався, чи кликатимуть його надалі на знімання.

Логай пригадує, що у момент втрати пальця на руці саме був залучений до роботи над музикою до однієї з українських стрічок. І це надихнуло його на ідею продовжувати розвиватися у цьому напрямі. І у результаті ця думка дещо вгамувала занепокоєння зірки. Хоча він зізнається, що поки його не так активно стали кликати до проєктів.

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

«Минулого року мені відірвало палець, я був у лікарні. Потім приїжджаю вночі додому. Я вмикаю музику й починаю писати тексти. І так накидав три тексти. Наступного ранку я мав їхати записувати пісні для фільму. Але не знав, чи будемо це робити, бо ж режисер не в курсі, а через тиждень знімання. Я почав накручувати себе, що моя акторська робота закінчилася. Бо типу тепер, коли ти в кадрі й персонаж, наприклад, герой, то треба пояснювати. Але минуло вже три місяці й одні проби. Я не знаю, чи це пов’язано з цим чи просто людей задовбав. І сам собі поставив ціль – коли знайдеться проєкт, у мене відпадають думки, що це впливає. І я подумав, що я ще люблю. Спорт, психологію люблю. Але що ж з музикою робити? Час, схоже, у нас тепер є. І так я почав щось писати», - розповів актор у подкасті "Звучить!».

Водночас актор пригадав, що поштовхом до співочої кар’єри стало його минулорічне бажання потрапити до одного з популярних історичних мюзиклів. І хоч до проєкту не вдалося доєднатися, проте відтоді Артур зробив регулярними уроки по вокалу.

