- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 2 хв
Відомий український актор розкрив наслідки втрати пальця і який страх має: "Почав накручувати себе"
Артур Логай замислився про зміну кар’єри через нещасний випадок.
Український актор Артур Логай розповів про непростий період після відірвання пальця руки на скеледромі.
Як відомо, нещасний випадок трапився із зіркою під час відпочинку з сином ще торік. Проте тривалий час він транслював оптимізм і уже приміряв протез. Утім, як виявилося, тоді Артура спіткало чимало роздумів про його подальшу кар’єру. Зокрема, він вагався, чи кликатимуть його надалі на знімання.
Логай пригадує, що у момент втрати пальця на руці саме був залучений до роботи над музикою до однієї з українських стрічок. І це надихнуло його на ідею продовжувати розвиватися у цьому напрямі. І у результаті ця думка дещо вгамувала занепокоєння зірки. Хоча він зізнається, що поки його не так активно стали кликати до проєктів.
«Минулого року мені відірвало палець, я був у лікарні. Потім приїжджаю вночі додому. Я вмикаю музику й починаю писати тексти. І так накидав три тексти. Наступного ранку я мав їхати записувати пісні для фільму. Але не знав, чи будемо це робити, бо ж режисер не в курсі, а через тиждень знімання. Я почав накручувати себе, що моя акторська робота закінчилася. Бо типу тепер, коли ти в кадрі й персонаж, наприклад, герой, то треба пояснювати. Але минуло вже три місяці й одні проби. Я не знаю, чи це пов’язано з цим чи просто людей задовбав. І сам собі поставив ціль – коли знайдеться проєкт, у мене відпадають думки, що це впливає. І я подумав, що я ще люблю. Спорт, психологію люблю. Але що ж з музикою робити? Час, схоже, у нас тепер є. І так я почав щось писати», - розповів актор у подкасті "Звучить!».
Водночас актор пригадав, що поштовхом до співочої кар’єри стало його минулорічне бажання потрапити до одного з популярних історичних мюзиклів. І хоч до проєкту не вдалося доєднатися, проте відтоді Артур зробив регулярними уроки по вокалу.
