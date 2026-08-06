Відомий український актор розкрив, скільки заробляє за один знімальний день: "Це верхня межа"

Павло Текучев / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Український актор Павло Текучев, відомий ролями у серіалах «Нюхач», «Коп з минулого» та інших, розкрив, скільки сьогодні заробляє в Україні.

За словами артиста, на кар’єру та рівень доходу впливають одразу три чинники: талант, медійність і звичайний збіг обставин. Тож Текучев наголошує, що інколи навіть професійної майстерності не завжди достатньо, аби отримати бажану роль чи високий гонорар.

Реклама

«Не можна прямо сказати: немає різниці, що ти вмієш, а чого не вмієш. Звичайно, це базовий складник. Але дуже часто фінальні рішення ухвалюються відповідно до того, наскільки багато глядачів ти приведеш для того чи іншого проєкту», — пояснив Текучев у коментарі телеканалу «Дім».

Реклама

Павло Текучев / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Актор також зазначив, що інколи режисери та продюсери свідомо шукають нові обличчя, аби відкрити глядачам молоді таланти. Водночас у більшості випадків під час кастингу враховують і популярність артиста, адже вона може вплинути на інтерес аудиторії до майбутнього фільму чи вистави.

Окрім цього, Текучев розсекретив і фінансовий бік професії. За його словами, середній гонорар українського актора за один знімальний день становить від 200 до 300 доларів. Водночас значно вищі ставки отримують лише одиниці.

«500–700 доларів за зміну — це вже верхня межа. Дуже мало акторів заробляють такі кошти, а вище цієї планки — взагалі одиниці», — зазначив Павло Текучев.

Артист наголосив, що високі гонорари в українській кіноіндустрії залишаються радше винятком, а не правилом. Тому більшості акторів доводиться постійно поєднувати знімання з роботою в театрі, озвучуванням чи іншими творчими проєктами.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно зіркова родина шоумена Григорія Решетніка розкрила свої витрати на заміський будинок і як вони готуються до відключень світла.

Новини партнерів