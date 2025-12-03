- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 689
- Час на прочитання
- 1 хв
Відомий український актор розкрив свої щомісячні витрати на родину й заговорив про плани на бізнес
У зірки вже назріває певний план інвестування.
Український актор Андрій Ісаєнко, який нещодавно назвав найкращого актора за власною версією, відверто зізнався, скільки його родина витрачає щомісяця для комфортного життя у Києві.
Зірка фільму «Кіборги» каже, що мінімально необхідна сума — 1500 доларів на місяць. Ісаєнко в інтерв’ю «Люкс ФМ» розповів, що щоденні витрати на себе становлять приблизно 500 гривень, а освіту донька здобуває у державній школі на Березняках. Актор додав, що лише нещодавно повернувся до рівня доходів, який мав до початку повномасштабного вторгнення.
«Зараз мінімум 1500 дол., мінімум на всіх. Для комфортного життя у Києві, забезпечення дитині всіх гуртків і собі життя, то десь так», — поділився Андрій.
Артист зізнався, що намагається формувати фінансову подушку безпеки, адже відчуття стабільності та можливість заощаджувати дають йому спокій. Крім того, Ісаєнко вже продумує наступні кроки у своєму житті.
Знаменитість наголосив, що замислюється над інвестиціями у власну справу і активно розглядає кілька перспективних напрямків. Він зазначив, що нині працює над новими проєктами й прагне розвиватися не лише як актор, а й як підприємець, щоб збільшити доходи.
