Гламур
689
1 хв

Відомий український актор розкрив свої щомісячні витрати на родину й заговорив про плани на бізнес

У зірки вже назріває певний план інвестування.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Український актор Андрій Ісаєнко, який нещодавно назвав найкращого актора за власною версією, відверто зізнався, скільки його родина витрачає щомісяця для комфортного життя у Києві.

Зірка фільму «Кіборги» каже, що мінімально необхідна сума — 1500 доларів на місяць. Ісаєнко в інтерв’ю «Люкс ФМ» розповів, що щоденні витрати на себе становлять приблизно 500 гривень, а освіту донька здобуває у державній школі на Березняках. Актор додав, що лише нещодавно повернувся до рівня доходів, який мав до початку повномасштабного вторгнення.

«Зараз мінімум 1500 дол., мінімум на всіх. Для комфортного життя у Києві, забезпечення дитині всіх гуртків і собі життя, то десь так», — поділився Андрій.

Андрій Ісаєнко з донькою / © пресслужба каналу "1+1"

Андрій Ісаєнко з донькою / © пресслужба каналу "1+1"

Артист зізнався, що намагається формувати фінансову подушку безпеки, адже відчуття стабільності та можливість заощаджувати дають йому спокій. Крім того, Ісаєнко вже продумує наступні кроки у своєму житті.

Знаменитість наголосив, що замислюється над інвестиціями у власну справу і активно розглядає кілька перспективних напрямків. Він зазначив, що нині працює над новими проєктами й прагне розвиватися не лише як актор, а й як підприємець, щоб збільшити доходи.

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій заговорила про борги перед солістом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Вона назвала круглу суму та розкрила деталі домовленостей.

689
