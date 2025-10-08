Відомий український актор розповів про мобілізованого сина й де він служить: "Це було шоком"

Володимир Ніколаєнко / © film.ua

Відомий український актор театру та кіно Володимир Ніколаєнко, який знімався у серіалі "Останній москаль", розповів про службу сина у лавах ЗСУ.

За словами зірки, хлопець вже три роки як військовий. Нині захищає рідну землю від окупантів на Сумщині. Володимир каже, що рішення піти до війська син приймав свідомо сам. Так, після завершення здобування вищої освіти юнак повідомив батькам про рішення мобілізуватися. Актор пригадує, що тоді разом з дружиною були приголомшені словами сина.

"Спочатку він навчався в ліцеї ім. Богуна. Коли закінчив, казав, що, напевно, вдовольнився цією своєю військовою історією. Потім вчився на логіста в торговельно-економічному університеті. А на четвертому курсі сказав, що буде йти служити. Це для нас, звісно, було шоком. Щойно отримав диплом бакалавра, буквально наступного дня пішов служити в ЗСУ. Вже третій рік як він служить в Збройних силах. Нещодавно був у відпустці, треба було трішки поправити здоров'я, чим ми і займалися. Зараз служить на Сумському напрямку", — поділився Ніколаєнко в інтерв'ю kp.ua.

Володимир Ніколаєнко / © kp.ua

Володимир додав, що його син доволі часто ризикує життям, адже російська армія не припиняє запускати по Україні ворожі снаряди. Своєю чергою актор говорить, що регулярно разом з усією родиною молиться та сподівається на повернення живої та здорової рідної людини.

"Дуже важко з нього щось витягти. Каже, все можна витримати, але велика небезпека – це дрони, які літають постійно. В цілому, як і всі. Ми всі в очікуванні, молимося і сподіваємося, що всі повернуться до своїх родин цілі, живі, зі здоровою психікою, і щоб ми їх шанували і возвеличували, бо там їм дійсно нелегко. Тримаємо за них кулаки і сильними молитвами оберігаємо", — зворушив артист.

