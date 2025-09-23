ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
2 хв

Відомий український актор розповів про суворий контроль дітей і табу в родині щодо російської мови

Артист заявив про мовну позицію та після якого інциденту він назавжди викреслив російську.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Сергій Кисіль

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

Відомий український актор Сергій Кисіль, який раніше шокував поведінкою російських артистів на заробітках в Україні, поділився принциповим підходом до виховання своїх дітей.

Так, після початку повномасштабної війни актор повністю перейшов на українську мову і вимагає того ж від синів. Кисіль зізнається, що інакша позиція в батьків, які виховують нащадків в Україні, у нього викликає подив.

"Я українською почав говорити, коли впала перша ракета 2022 року в Києві. Я не розумію батьків, які 3-4 ночі сидять у паркінгах, у сховищах, а потім виходять із дітьми та починають говорити російською. Для мене це принципово, тому що до останнього російськомовного їх будуть захищати", — зазначив Кисіль в інтерв’ю “Зі своїми по суті”.

Тож актор зізнається, що в його родині присутній мовний контроль. Старший син, якому 10 років, виріс у російськомовній родині, тому переходити на українську йому складніше. Середній, якому шість років, вже легше розмовляє українською і намагається спілкуватися нею навіть у місцях, де більшість дітей говорять російською.

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

"Діти мають знати, що Росія — це ворог. Контент українською. Якщо десь на YouTube залітає щось російське— я одразу блокую. Зараз є прекрасний український дубляж. Це принципова позиція. Навіть на PlayStation обрав англійську мову, бо там немає української. Не знають мови — це їхні проблеми. Ми з дружиною говоримо з ними про війну, вони розуміють, що гинуть люди", — розповів актор.

Тим не менш, Сергій визнає, що інколи старші сини все ж піддаються впливу російськомовної частини суспільства та розмовляють так само, але він одразу підкликає їх до себе та робить зауваження: "Я запитую його: "Іване, ти де народився?". — В Україні. — Ти хто? — Я українець. — Яка державна мова? — Українська. — Чому я зараз чув щось інше? — Я більше не буду, пробач".

Зазначимо, Сергій Кисіль одружений і виховує двох неповнолітніх синів. Наприкінці 2024 року у родині народилася донька. Пара тримає особисте життя подалі від публіки.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник несподівано перейшов на німецьку мову й нею виконав свій хіт "Здравствуй, невеста". Цим артист обурив деяких українців і викликав нову хвилю обговорень його позиції.

Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie