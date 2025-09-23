Відомий український актор розповів про суворий контроль дітей і табу в родині щодо російської мови

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

Відомий український актор Сергій Кисіль, який раніше шокував поведінкою російських артистів на заробітках в Україні, поділився принциповим підходом до виховання своїх дітей.

Так, після початку повномасштабної війни актор повністю перейшов на українську мову і вимагає того ж від синів. Кисіль зізнається, що інакша позиція в батьків, які виховують нащадків в Україні, у нього викликає подив.

"Я українською почав говорити, коли впала перша ракета 2022 року в Києві. Я не розумію батьків, які 3-4 ночі сидять у паркінгах, у сховищах, а потім виходять із дітьми та починають говорити російською. Для мене це принципово, тому що до останнього російськомовного їх будуть захищати", — зазначив Кисіль в інтерв’ю “Зі своїми по суті”.

Тож актор зізнається, що в його родині присутній мовний контроль. Старший син, якому 10 років, виріс у російськомовній родині, тому переходити на українську йому складніше. Середній, якому шість років, вже легше розмовляє українською і намагається спілкуватися нею навіть у місцях, де більшість дітей говорять російською.

Сергій Кисіль / © instagram.com/serhiy_kysil

"Діти мають знати, що Росія — це ворог. Контент українською. Якщо десь на YouTube залітає щось російське— я одразу блокую. Зараз є прекрасний український дубляж. Це принципова позиція. Навіть на PlayStation обрав англійську мову, бо там немає української. Не знають мови — це їхні проблеми. Ми з дружиною говоримо з ними про війну, вони розуміють, що гинуть люди", — розповів актор.

Тим не менш, Сергій визнає, що інколи старші сини все ж піддаються впливу російськомовної частини суспільства та розмовляють так само, але він одразу підкликає їх до себе та робить зауваження: "Я запитую його: "Іване, ти де народився?". — В Україні. — Ти хто? — Я українець. — Яка державна мова? — Українська. — Чому я зараз чув щось інше? — Я більше не буду, пробач".

Зазначимо, Сергій Кисіль одружений і виховує двох неповнолітніх синів. Наприкінці 2024 року у родині народилася донька. Пара тримає особисте життя подалі від публіки.

