ТСН у соціальних мережах

Гламур
369
2 хв

Відомий український актор розсекретив реакцію дружини на його поцілунки з Мішиною

Артемій Єгоров зізнався, чи довіряє йому дружина після сцен поцілунків.

Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Артемій Єгоров та Ксенія Мішина

Артемій Єгоров та Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Український актор Артемій Єгоров прокоментував ревнощі у шлюбі з Оленою Тімковою та пояснив, як його дружина ставиться до екранної близькості з Ксенією Мішиною.

Актор розставив яскраві акценти у темі особистого у розмові з Аліною Шаманською. За його словами, у їхніх стосунках немає місця підозрам чи напруженню через професію. Навіть сцени кохання на екрані не стають причиною конфліктів. Єгоров підкреслює: між ним і дружиною давно сформувалася довіра, яка не дає ревнощам шансів.

«Ні, не ревнувала. Вона завжди каже правду. Це професія. Якщо ви про поцілунки, то ні. Це частина професії», — ділиться Єгоров.

Артемій Єгоров та Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Артемій Єгоров та Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Зокрема, йшлося і про його роботу з Ксенією Мішиною у романтичній комедії «Сусідка». Актор дав зрозуміти, що навіть подібні ролі не викликають занепокоєння в Олени Тімкової. В їхній парі чітко розділяють екран і реальне життя, тому особисте залишається поза межами професійних історій.

«Я абсолютно щасливий. Мене робить щасливим те, що я просинаюсь та засинаю поряд з дружиною. Я їй ніколи не зраджував за 15 років подружнього життя та не збираюся», — зазначає актор.

Пара разом уже понад 14 років. За цей час, як зазначає Артемій, вони не давали одне одному приводів для сумнівів і змогли вибудувати стосунки без драм і перевірок на міцність.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Полякової висловився про їхню 18-річну різницю у віці та як вона дається взнаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
369
