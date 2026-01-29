Відомий український актор розсекретив свій заробіток під час війни: "На той рівень неможливо прожити"

Павло Текучев / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Реклама

Український актор Павло Текучев, який нещодавно розповідав про виживання під час відключень світла, поділився реаліями своїх заробітків у воєнний час.

Артист працює в одному з найбільших театрів у Києві та знімається у нових стрічках. Проте навіть така завантаженість, за словами Павла, не гарантує фінансової стабільності, особливо коли в родині росте маленька дитина. Зірка говорить, що робота в театрі приносить йому моральне задоволення, однак не здатна забезпечити базові потреби сім’ї.

«Робота в театрі — я від цього отримую величезне задоволення, але на той рівень оплати неможливо прожити й прогодувати сім’ю на заробітну плату. Немає стабільної. У мене зараз дуже багато грошей йде на дитину. Я просто в шоці, тому що я не був готовий. Звичайно, я економити на своїй дитині ніколи не буду, тому що для мене дуже важлива тема. На місяць це виходить понад 1 000 доларів. Я думаю, що далі сума трошки зменшиться, але перший рік життя і народження дуже дорогі», — розповів Текучев в інтерв’ю «РБК-Україна».

Реклама

Павло Текучев з родиною / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Говорячи про бажаний рівень доходу, Текучев зізнався, що прагне заробляти щонайменше дві тисячі доларів на місяць, однак навіть цієї суми часто не вдається досягти. І додає, що ця тема серйозно непокоїть його, тому він постійно намагається знайти варіанти.

«Хочу більше, але я працюю для цього весь свій шлях. Я ще й близько не дійшов до тієї суми, яку я хочу, щоб почуватися стабільно і спокійно. Я все одно хвилююсь про заробіток і часто і навіть тієї, що я назвав, немає», — додав актор.

Нагадаємо, нещодавно українська артистка Тетяна Малкова так само бідкалася на українські гонорари в кіно. Вона зізналася, що саме впливає на її заробіток.