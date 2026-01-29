ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
2 хв

Відомий український актор розсекретив свій заробіток під час війни: "На той рівень неможливо прожити"

Зірка назвав цифру гонорарів, до яких прагне.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Павло Текучев

Павло Текучев / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Український актор Павло Текучев, який нещодавно розповідав про виживання під час відключень світла, поділився реаліями своїх заробітків у воєнний час.

Артист працює в одному з найбільших театрів у Києві та знімається у нових стрічках. Проте навіть така завантаженість, за словами Павла, не гарантує фінансової стабільності, особливо коли в родині росте маленька дитина. Зірка говорить, що робота в театрі приносить йому моральне задоволення, однак не здатна забезпечити базові потреби сім’ї.

«Робота в театрі — я від цього отримую величезне задоволення, але на той рівень оплати неможливо прожити й прогодувати сім’ю на заробітну плату. Немає стабільної. У мене зараз дуже багато грошей йде на дитину. Я просто в шоці, тому що я не був готовий. Звичайно, я економити на своїй дитині ніколи не буду, тому що для мене дуже важлива тема. На місяць це виходить понад 1 000 доларів. Я думаю, що далі сума трошки зменшиться, але перший рік життя і народження дуже дорогі», — розповів Текучев в інтерв’ю «РБК-Україна».

Павло Текучев з родиною / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Павло Текучев з родиною / © instagram.com/pavlo_tekuchev

Говорячи про бажаний рівень доходу, Текучев зізнався, що прагне заробляти щонайменше дві тисячі доларів на місяць, однак навіть цієї суми часто не вдається досягти. І додає, що ця тема серйозно непокоїть його, тому він постійно намагається знайти варіанти.

«Хочу більше, але я працюю для цього весь свій шлях. Я ще й близько не дійшов до тієї суми, яку я хочу, щоб почуватися стабільно і спокійно. Я все одно хвилююсь про заробіток і часто і навіть тієї, що я назвав, немає», — додав актор.

Нагадаємо, нещодавно українська артистка Тетяна Малкова так само бідкалася на українські гонорари в кіно. Вона зізналася, що саме впливає на її заробіток.

Дата публікації
Кількість переглядів
351
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie