Відомий український актор шокував цифрою свого місячного доходу

Артемій Єгоров

Український актор Артемій Єгоров, який раніше розсекретив реакцію дружини на його поцілунки з Ксенією Мішиною, розповів про свої заробітки, фінансові принципи та зізнався, хто у їхньому шлюбі заробляє більше.

Актор торкнувся теми грошей, яку зазвичай не любить обговорювати публічно. На шоу «Ранок у великому місті» він зізнався, що уникає конкретики щодо доходів, проте все ж окреслив свій фінансовий мінімум.

За словами Єгорова, для комфортного життя йому потрібно не менше трьох тисяч доларів щомісяця, скільки він і заробляє на гонорарах. При цьому наголосив: для нього важливе не лише число, а й відчуття стабільності.

«На початку стосунків таке було, але зараз я себе дуже добре почуваю. Тоді я був зовсім іншою людиною. Є дуже багато шансів, щоб заробляти гроші, тому, якщо чоловік заробляє менше, то може він не хоче просто або може йому комфортно?» — зазначає Артемій.

Єгоров не приховує, що на старті їхніх стосунків з акторкою Оленою Тімковою фінансова ситуація складалася інакше — тоді його дружина заробляла більше. З часом, каже актор, баланс змінився, і це вплинуло на його внутрішнє відчуття впевненості. Він підкреслює, що не сприймає модель, де чоловік фінансово залежить від жінки.

