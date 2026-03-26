Відомий український актор шокував зізнанням про брата-окупанта і хто із родичів в РФ перепросив

Андрій Ісаєнко

Зірка серіалу «Жіночий лікар» Андрій Ісаєнко відверто розповів про своїх родичів у Росії та їхню позицію під час повномасштабної війни.

За словами артиста, частина його рідні по материнській лінії проживає в Сибіру і відкрито підтримує країну-агресора. Ба більше, двоюрідний брат Ісаєнка навіть став там військовим. Актор зізнається, що ще на початку вторгнення без вагань припинив будь-яке спілкування з тими, хто зазомбовано стоїть на боці кривавих злочинів. Щоправда, одна родичка все ж знайшла сили перепросити у зірки за російський народ.

«Це по маминій лінії двоюрідна сестра. У мене бабуся з Сибіру, і всі її родичі там залишилися. Вони налаштовані радикально проти України. Коли почалася повномасштабна війна, мені вони нічого не писали, бо я відразу послав. Вони писали, щоб ми приїжджали до них і вони нас врятують. У маминої сестри ще й син воює в армії Росії. Інша родичка перепросила за свою країну», — розповів Ісаєнко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Водночас актор наголосив, що не відчуває болю через розрив із частиною родини, адже зробив свідомий вибір. Тож уже давно Андрій залишив всіх путіністів у минулому.

«Ні. Абсолютно (не болить — прим. ред.). Я спокійно викреслив людей з життя і все. До побачення. Це вже не родичі. Мені здається, що викреслити людину за її погані вчинки набагато легше. Це так ніби людина тобі допомагає викреслити її з твого життя», — наголосив актор.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Ігор Кондратюк висловися про запроданку Оксану Марченко і видав їхній закулісний скандал, який трапився на одному з талант-шоу.