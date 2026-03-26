ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
830
Час на прочитання
2 хв

Відомий український актор шокував зізнанням про брата-окупанта і хто із родичів в РФ перепросив

Актор зізнався, як поставив крапку у спілкуванні з частиною рідні.

Автор публікації
Валерія Гажала
Андрій Ісаєнко

Зірка серіалу «Жіночий лікар» Андрій Ісаєнко відверто розповів про своїх родичів у Росії та їхню позицію під час повномасштабної війни.

За словами артиста, частина його рідні по материнській лінії проживає в Сибіру і відкрито підтримує країну-агресора. Ба більше, двоюрідний брат Ісаєнка навіть став там військовим. Актор зізнається, що ще на початку вторгнення без вагань припинив будь-яке спілкування з тими, хто зазомбовано стоїть на боці кривавих злочинів. Щоправда, одна родичка все ж знайшла сили перепросити у зірки за російський народ.

«Це по маминій лінії двоюрідна сестра. У мене бабуся з Сибіру, і всі її родичі там залишилися. Вони налаштовані радикально проти України. Коли почалася повномасштабна війна, мені вони нічого не писали, бо я відразу послав. Вони писали, щоб ми приїжджали до них і вони нас врятують. У маминої сестри ще й син воює в армії Росії. Інша родичка перепросила за свою країну», — розповів Ісаєнко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Водночас актор наголосив, що не відчуває болю через розрив із частиною родини, адже зробив свідомий вибір. Тож уже давно Андрій залишив всіх путіністів у минулому.

«Ні. Абсолютно (не болить — прим. ред.). Я спокійно викреслив людей з життя і все. До побачення. Це вже не родичі. Мені здається, що викреслити людину за її погані вчинки набагато легше. Це так ніби людина тобі допомагає викреслити її з твого життя», — наголосив актор.

Дата публікації
Кількість переглядів
830
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie