Відомий український актор шокував зневажливим ставленням до українців у Росії

Дмитро Оскін / © facebook.com/dmitro.oskin

Реклама

Український актор Дмитро Оскін поділився спогадами про роки роботи в Росії та принизливе ставлення до українців.

За словами Оскіна, під час гастролей у різних містах РФ українців часто сприймали зверхньо. Актор наголосив, що росіяни постійно принижували громадян інших країн та вважали їх нерівнею собі.

"Приїжджаєш в якусь глуху провінцію, а там: "Ти киянин? А от Москва, а от Росія!" — згадав артист в інтерв’ю Oboz.ua.

Реклама

Особливо йому запам’ятався випадок на підготовці до великого шоу. Тоді дружина актора привезла з Києва українські купоно-карбованці, якими він із гордістю похизувався перед режисером Анатолієм Силіним, який, до речі, теж родом із Києва.

"Анатолію Дмитровичу, дивіться, які наші українські гроші!" — сказав Оскін. У відповідь почув холодну репліку: "Здохнете без нас!". І це говорила інтелігентна людина. Можна лише уявити, що казали менш освічені", — зазначив актор.

Дмитро Оскін / © facebook.com/dmitro.oskin

Попри тиск, Дмитро завжди підкреслював свою національну ідентичність. Ще з 1989 року він носив на паспорті обкладинку з написом "громадянин України" та ставив у готельних номерах невеликий синьо-жовтий прапорець, що викликало безглузде глузування колег. Артист зізнався, що йому пропонували залишитися працювати в Москві, але з умовою — не вказувати своє українське походження, на що актор одразу ж відмовився.

Хоча Оскін кілька разів повертався до роботи в Росії, остаточно він вирішив переїхати до Києва ще у 1994 році. Тоді він і розпочав новий етап кар’єри без утисків щодо власної ідентичності.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка дотепно висміяла російського окупанта та різко відреагувала на чергові фейки кремлівської пропаганди. Артистка не приховувала емоцій, коментуючи скарги армії держави-терористки.