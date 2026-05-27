Відомий український актор став удівцем: у театрі зробили заяву

Колеги та шанувальники висловлюють співчуття артистові.

Дмитро Оскін

Український актор Дмитро Оскін переживає важке горе — зірка серіалів втратив дружину Ліку.

Про трагічну звістку повідомили представники київського театру «Особистості», де працює артист. Колеги публічно у Facebook підтримали Дмитра та висловили слова співчуття через болісну втрату.

«Театр „Особистості“ висловлює щире співчуття нашому чудовому актору Дмитру Оскіну з приводу важкої втрати — смерті дружини Ліки… Хай спочиває з Богом», — йдеться у повідомленні.

Наразі ані сам Оскін, ані представники театру не розкривають причин смерті жінки. Він також наразі не коментував трагедію та не виходив на зв’язок із заявами.

Заява театру «Особистості»

Після сумної новини колеги, друзі та шанувальники почали масово підтримувати артиста в коментарях. Вони ділилися словами співчуття та бажали йому сил пережити важкий період:

  • Хай спочиває з миром. Світла пам’ять.

  • Велике горе! Світла памʼять Ліці, хай спочиває з Богом! Пану Дмитру щирі співчуття.

  • Співчуваю, друже… Тримайся, Дмитре! Світла пам’ять.

До слова, Дмитро Оскін відомий глядачам за ролями в серіалах «Жіночий лікар. Нове життя», «Реванш», «Дитячий охоронець», «Слуга народу», «Голова» та інших.

