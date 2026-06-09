Відомий український актор став викладачем і зізнався, який страх мав: "Мене вмовили"

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

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Український актор Андрій Ісаєнко несподівано розпочав новий етап у кар’єрі та спробував себе у викладацькій діяльності.

Артист заснував авторський курс для майбутніх акторів кіно і телебачення в одному з київських університетів. Викладанням зірка займається вже кілька місяців і зізнається, що цей досвід став для нього справжнім відкриттям. За словами Ісаєнка, головне завдання викладача — допомогти студентам позбутися внутрішніх страхів і невпевненості, які заважають розкриватися перед камерою чи на сцені.

«Мені здається, що забрати все, що людина може собі вигадати перед виходом на сцену або в кадр, — це найголовніше у викладанні й підготовці артиста. А далі він на професійному шляху набирає собі все потрібне», — поділився актор в інтерв’ю Ангеліні Хачатурян.

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Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Як зізнається знаменитість, рішення стати викладачем не було запланованим. Спочатку він сумнівався, чи готовий до такої відповідальності, але зрештою погодився на пропозицію та не пошкодував про свій вибір. Ісаєнко говорить, що знайомство з абітурієнтами та їхня мотивація стали для нього потужним джерелом натхнення. Актор додає, що робота зі студентами не лише приносить задоволення, а й допомагає самому залишатися в тонусі.

«Чесно, мене вмовили. Проте коли я прийшов до абітурієнтів, то це такий заряд енергії, азарт. Я цього боявся і досі боюся викладати. Але коли поспілкувався з ними, то збагнув, що мені є що розповісти. Мені стало цікаво навчити чомусь людей. Це дуже хвилююче, бо велика відповідальність. Але енергія крута, і ти почуваєшся молодше. Не очікував цього — дуже кайфонув», — поділився Ісаєнко.

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