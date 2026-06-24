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Відомий український актор вдруге став батьком та показав новонародженого сина
Артист вже й розсекретив ім’я малюка.
Відомий український актор Андрій Клименков вдруге став батьком.
Радісну новину артист розсекретив у своєму Instagram. Знаменитість оголосив, що в нього народився другий син. Малюк з’явився на світ у вівторок, 23 червня, о 11:06. Сина назвали на честь батька. Так, йому теж дали ім’я Андрій.
До слова, Клименков вже й показав перше фото новонародженого малюка. У фотоблогу артист опублікував чорно-білий знімок, де тримає руками маленьку ніжку.
«Сьогодні (23 червня — прим. ред.) об 11:06 вперше побачив світ Андрій Анадрійович Клименков. Вітаємо в сім’ї, сину», — поділився радісною новиною артист.
Тим часом підписники актора, серед яких чимало зірок, активно вітали його з поповненням в родині. Артистові у коментарях писали теплі слова з побажаннями.
Вітаю! Бажаю рости здоровим та під мирним небом!
Вітаю! Здоров’я та оберегу вам усім!
Вітаю вашу сім’ю з поповненням! Щастя та здоров’я маленькому Андрійчику!
Зазначимо, Андрій Клименков перебуває у шлюбі з дружиною Вірою. Пара виховує двох дітей. Первісток подружжя Данило з’явився на світ у січні 2023 року. У червні 2026-го у пари народився другий син Андрій.
Нагадаємо, нещодавно блогер Ігор Пустовіт втретє став батьком. Нова обраниця зірки Мережі народила йому доньку.