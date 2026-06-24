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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Відомий український актор вдруге став батьком та показав новонародженого сина

Артист вже й розсекретив ім’я малюка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Андрій Клименков

Андрій Клименков / © instagram.com/andriiklymenkov

Відомий український актор Андрій Клименков вдруге став батьком.

Радісну новину артист розсекретив у своєму Instagram. Знаменитість оголосив, що в нього народився другий син. Малюк з’явився на світ у вівторок, 23 червня, о 11:06. Сина назвали на честь батька. Так, йому теж дали ім’я Андрій.

До слова, Клименков вже й показав перше фото новонародженого малюка. У фотоблогу артист опублікував чорно-білий знімок, де тримає руками маленьку ніжку.

«Сьогодні (23 червня — прим. ред.) об 11:06 вперше побачив світ Андрій Анадрійович Клименков. Вітаємо в сім’ї, сину», — поділився радісною новиною артист.

Андрій Клименков став батьком удруге / © instagram.com/andriiklymenkov

Андрій Клименков став батьком удруге / © instagram.com/andriiklymenkov

Тим часом підписники актора, серед яких чимало зірок, активно вітали його з поповненням в родині. Артистові у коментарях писали теплі слова з побажаннями.

  • Вітаю! Бажаю рости здоровим та під мирним небом!

  • Вітаю! Здоров’я та оберегу вам усім!

  • Вітаю вашу сім’ю з поповненням! Щастя та здоров’я маленькому Андрійчику!

Зазначимо, Андрій Клименков перебуває у шлюбі з дружиною Вірою. Пара виховує двох дітей. Первісток подружжя Данило з’явився на світ у січні 2023 року. У червні 2026-го у пари народився другий син Андрій.

Нагадаємо, нещодавно блогер Ігор Пустовіт втретє став батьком. Нова обраниця зірки Мережі народила йому доньку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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