Відомий український актор-військовий оголосив про розлучення з дружиною і розкрив причину

Данііл Мірешкін та Ксенія Данілова / © facebook.com/ksynichka.vredina

Український актор, а нині військовослужбовець Данііл Мірешкін оголосив про розлучення з дружиною, акторкою Ксенією Даніловою, з якою раніше в нього були серйозні проблеми в шлюбі.

Про це артист повідомив на YouTube-каналі "Характер". Актор-військовий говорить, що наразі вони перебувають в процесі розірвання шлюбу. Негаразди в стосунках подружжя виникли ще до початку повномасштабної війни, однак раніше вони з цим мирилися. Наразі ж до акторів прийшло усвідомлення не відкладати життя на потім. Вони зрозуміли, що окремо будуть куди щасливішими, аніж разом.

"Ми зараз перебуваємо в процесі розлучення. Насправді, у нас були складнощі й до повномасштабної війни. Ми намагалися це пройти, але це в цілому тяжко. Різні періоди й різні рішення вже були в нас у родині. З війною до мене, й відчуваю, що й до дружини, прийшло усвідомлення — не миритися з тими речами, які тебе не влаштовують, бо життя одне і воно йде. Мені так здається, що ми щасливіші, спокійніші й добріші окремо, ніж разом. Пара має підсилювати й покращувати одне одного, у моєму випадку, мені здається, що це не так", - поділився актор.

Данііл Мірешкін / © instagram.com/mireshkin_daniil

Після розлучення колишні закохані залишились в чудових стосунках. Вони з повагою ставляться одне до одного та підтримують, і не лише тому, в них є спільна дитина. До речі, доньці Василісі актори поки що не розповідали про розлучення. Данііл Мірешкін зізнається, що не знає, як це зробити, аби її не травмувати.

"Вона є для мене безумовною підтримкою у багатьох питаннях, ми зберігаємо хороші дружні стосунки. Я сподіваюся, що нам і надалі вдасться це протягнути, в тому числі й стосовно дитини. Ми любимо нашу дочку неймовірно, поважаємо одне одного, і це найважливіший аспект. Доньці ще не сказали. Мені дуже страшно це обговорювати. Не знаю, як до цього підійти", - додав актор.

Ксенія Данілова з донькою від Данііла Мірешкіна / © facebook.com/ksynichka.vredina

Нагадаємо, нещодавно Данііл Мірешкін потрапив у моторошну ДТП. Актор розповів про довгий і болісний шлях реабілітації після аварії.