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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
1 хв

Відомий український актор Воротніков поповнив лави ЗСУ та зробив заяву: "Цей день настав"

До початку повномасштабного вторгнення Олексій брав участь в українських і російських серіалах, але тепер пішов у військо.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олексій Воротніков

Олексій Воротніков / © instagram.com/alex_vorotnickow

Український актор театру та кіно Олексій Воротніков повідомив, що мобілізувався до лав Збройних сил України.

Про це артист написав на своїй сторінці у соцмережах, оприлюднивши знімок у військовій формі. Крім цього, Олексій звернувся до шанувальників з проханням фінансової підтримки та оголосив, що на своїй Instagram-сторінці відкриває збір на першочергові речі.

"Цей день настав. Приєднуюсь до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюсь на вашу підтримку", — зазначив Воротніков.

Олексій Воротніков / © instagram.com/alex_vorotnickow

Олексій Воротніков / © instagram.com/alex_vorotnickow

Його рішення одразу викликало хвилю підтримки з боку шанувальників, колег по сцені та просто небайдужих українців. Багато юзерів висловили акторові підтримку та свою гордість за сміливість і громадянську позицію.

  • Пишаюсь ще дужче

  • Бережи себе

  • Друже!

Зазначимо, у творчому доробку артиста — ролі в українських телесеріалах "Провінціал", "Чужі гріхи", "Сага", а також досвід у театрі. Зокрема, він брав участь у постановках "Нового театру". 2017 року Воротніков також знявся в епізодичній ролі військового в російському серіалі "Іванови-Іванови", що стало для нього єдиним подібним проєктом ще до початку повномасштабної війни. Проте під час війни зірка остаточно вирішив довести свою проукраїнську позицію, ставши на захист Батьківщини від окупантів.

Дата публікації
Кількість переглядів
424
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