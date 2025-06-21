Відомий український актор Воротніков поповнив лави ЗСУ та зробив заяву: "Цей день настав"

Олексій Воротніков / © instagram.com/alex_vorotnickow

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Український актор театру та кіно Олексій Воротніков повідомив, що мобілізувався до лав Збройних сил України.

Про це артист написав на своїй сторінці у соцмережах, оприлюднивши знімок у військовій формі. Крім цього, Олексій звернувся до шанувальників з проханням фінансової підтримки та оголосив, що на своїй Instagram-сторінці відкриває збір на першочергові речі.

"Цей день настав. Приєднуюсь до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюсь на вашу підтримку", — зазначив Воротніков.

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Олексій Воротніков / © instagram.com/alex_vorotnickow

Його рішення одразу викликало хвилю підтримки з боку шанувальників, колег по сцені та просто небайдужих українців. Багато юзерів висловили акторові підтримку та свою гордість за сміливість і громадянську позицію.

Пишаюсь ще дужче

Бережи себе

Друже!

Зазначимо, у творчому доробку артиста — ролі в українських телесеріалах "Провінціал", "Чужі гріхи", "Сага", а також досвід у театрі. Зокрема, він брав участь у постановках "Нового театру". 2017 року Воротніков також знявся в епізодичній ролі військового в російському серіалі "Іванови-Іванови", що стало для нього єдиним подібним проєктом ще до початку повномасштабної війни. Проте під час війни зірка остаточно вирішив довести свою проукраїнську позицію, ставши на захист Батьківщини від окупантів.