Відомий український актор заговорив про серйозні проблеми у шлюбі: "Довго боролися"

Данііл Мірешкін і Ксенія Данілова / © facebook.com/ksynichka.vredina

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Український актор, а нині військовослужбовець Данііл Мірешкін висловився про особисте життя.

Артист розкрив, що зараз у родині панують доволі складні часи. Зокрема, він з дружиною, зіркою фільму "Чорний ворон" Ксенією Даніловою переживає кризу. Мірешкін ділиться, що припинив відчувати абсолютну їхню цілісність як чоловіка та дружини. Проте поки пара не роз'їжджалася та Данііл однаково вдячний обраниці за підтримку під ас його служби.

"Ми не зберігаємо стосунки – у нас дуже складна ситуація в цьому сенсі. Ми довго боролись за нашу сім'ю. Я стомився від цієї війни (гірко усміхається). Чи разом ми зараз? Я живу вдома, коли приїжджаю. Ми дуже добре спілкуємося з Ксенією. Вона неймовірна частина моєї підтримки, про яку розповідав, титанічний генератор енергії, що охороняє мене. В якомусь сенсі у нас все добре, але не знаю, чи можна це назвати стосунками чоловіка і дружини", — приголомшив воїн в інтерв'ю oboz.ua.

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Ксенія Данілова з донькою / © facebook.com/ksynichka.vredina

До слова, подружжя виховує спільну доньку Василісу, яка минулого року стала першокласницею. Тож навіть на такому складному етапі не припиняє спілкування. На думку Данііла, кризі частково посприяла війна.

"Слава Богу, ми підтримуємо одне одного, виховуємо спільно нашу дитину. Чи винна в цьому всьому війна? Безумовно, вона теж наклала відбиток", — додав актор.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських заінтригувала фанів черговими чутками про негаразди у шлюбі з Потапом. Артистка опублікувала провокативне відео.