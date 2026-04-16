Відомий український актор здивував, як став стриптизером та скільки заробляв за ніч

Олексій Суровцев / © instagram.com/surovtsev.alexei

Український актор Олексій Суровцев здивував, як став стриптизером та скільки заробляв за ніч.

Артист в юності займався професійним спортом, а саме плаванням. Проте Олексія Суровцева серйозно зацікавив стриптиз. Зокрема, він побачив еротичний виступ чоловічого гурту, а також Всеукраїнський чемпіонат з жіночого стриптизу. Це надихнуло Олексія. Як виявилось, в нього був знайомий, що танцював чоловічий стриптиз. Він і привів Суровцева до клуба, де той також став стриптизером.

"Виявилось, що в мене знайомий танцює в барі, двічі на тиждень там був жіночий день. Я соромився танцювати, але мені сподобалось. Я приходжу в цей бар, виходить до мене хореографиня, запитала, чи вмію я танцювати, я сказав, що ні. Мені влаштували перегляд. Все як у тумані, я вийшов, якось роздягнувся, все коряво. Хореографиня сказала — погано, але приходь, будемо займатися", — говорить актор Славі Дьоміну.

Олексій Суровцев / © instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев зізнається, що спочатку йому платили 15 гривень за ніч, а також годували борщем. Проте, за словами артиста, для нього ідея була набагато важливішою за гроші. Тож спочатку він лише отримував досвід. Згодом Суровцев перейшов на більш професійний рівень та досягнув висот. Проте з професії актор все ж таки пішов, бо відчував зневажливе ставлення від аудиторії.

"Мені платили 15 гривень за ніч і борщ. Але це не за гроші було — це ідея! Я захотів і розумів, що там я навчуся. Потім мене побачив якийсь промоутер, почалась гастрольна діяльність. 2007 року я виграв чемпіонат України зі стриптизу", — підсумував актор.

