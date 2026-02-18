Відомий український актор здивував причиною, чому півтора року не міг потрапити до війська

Олександр Зарубей / © facebook.com/alexandr.zarubey

Відомий український актор Олександр Зарубей здивував причиною, чому півтора року не міг потрапити до війська.

Коли розпочалась повномасштабна війна, то артист був рішуче налаштований підписати контракт із ЗСУ та стати на захист країни. Проте цього не вдалося зробити одразу. А все через прописку актора. Річ у тім, що Олександр Зарубей родом із Алчевська – місто у Луганській області, що від 2014 окуповане. Хоч артист 20 років тому й переїхав до Києва, але місце прописки не змінював. Для знаменитості це не було проблемою, аж допоки він не вирішив вступити до лав ЗСУ. Артист в інтерв'ю Oboz.ua пригадує, що інформація про нього була просто відсутньою в державному реєстрі. Врешті, півтора року Олександр Зарубей збирав всі необхідні документи, після чого лиш зміг приєднатися до лав ЗСУ.

Олександр Зарубей / © facebook.com/alexandr.zarubey

"Від перших днів вторгнення я почав намагатися потрапити до війська. Але всі мої спроби завершувалися нічим. У державному реєстрі мене просто не існувало. Навіть "Дія" це підтверджувала. Моє прізвище було відсутнє у системі. Півтора року намагався це виправити. Навіть гірко жартував: коли мене нарешті візьмуть до армії, оберу позивний "Бомж". Та зрештою зібрав документи", - пригадав актор.

До речі, допоки артиста не взяли до війська, він не сидів, склавши руки. Олександр Зарубей пішов до тероборони, активно займався волонтерством та вів канал на YouTube, де розповідав правду про те, що відбувається в країні. Проте актор відчув, що перебуває на своєму місці, лише після того, як підписав контракт із ЗСУ.

Олександр Зарубей із дружиною / © facebook.com/alexandr.zarubey

"Ми з дружиною та сином Марком залишалися в Києві. Пішов до тероборони. І мені стало легше: з'явилося відчуття, що я не просто спостерігач. Потім ми з Женею долучилися до волонтерських ініціатив, працювали на YouTube – підтримували інформаційний фронт. Але внутрішнє відчуття було одне: маю бути в армії. Коли нарешті з документами все владналося, підписав контракт", - говорить артист.

Наразі актор служить у розвідці. Олександр Зарубей ділиться, що обрав саме цей напрямок, оскільки вміє спостерігати, помічає деталі та чує нюанси. Окрім того, він досконало знає мову ворога і вміло користується цією навичкою.

Нагадаємо, нещодавно переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний повідомив про мобілізацію. Підприємець вступив до лав Національної гвардії України.