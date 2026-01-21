Відомий український актор зізнався, як з маленьким сином рятується від холоду без світла у Києві

Павло Текучев / © пресслужба каналу "1+1"

Український актор Павло Текучев, який нещодавно брав участь у шоу «Танці з зірками», поділився, як його родина переживає регулярні відключення електроенергії у столиці.

Разом із дружиною Ангеліною та семимісячним сином Матвієм артист нині живе в умовах блекаутів, які стали для киян новою реальністю. За словами Текучева, найбільше він хвилюється саме за маленьку дитину, адже для немовляти вкрай важливі тепло, стабільність і відчуття безпеки. Тож сім’я намагається завчасно готуватися до відключень і дотримуватися простих, але ефективних правил.

Павло Текучев з родиною / © instagram.com/pavlo_tekuchev

«Те, що ми зараз переживаємо в Києві — це вже наша спільна реальність. Сім місяців тому в мене народився син Матвій, і для маленької дитини особливо важливі тепло, стабільні умови й відчуття безпеки. Як батько я дуже гостро це відчуваю. Тому ми придбали зарядні станції, ліхтарики, свічки, обігріваємо приміщення, збираємося всі разом в одній кімнаті, щоб зберегти тепло. Одягаємося тепліше, п’ємо чай, більше гуляємо на вулиці, щоб підтримувати імунітет», — розповів актор виданню «Гордон».

