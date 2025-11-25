Відомий український актор зізнався, як зіграв весілля під час війни та чому його звільнили з ЗСУ

Сергій Журавльов

Реклама

Український актор Сергій Журавльов – один з тих, хто від перших днів повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь та долучився до захисту країни.

Спочатку він разом з групою ГУР та "Альфи" боронив Ірпінь, Бучу та Гостомель. Потім перейшов у ТРО, а далі – служив у штурмовому полку ЗСУ. Тож грати військових для нього – природньо. У новому серіалі 2+2 "Фортеця" Сергій втілив на екранах оборонця Харкова. Стрічка створена на основі розповідей реальних військових, волонтерів та звичайних мешканців міста й відтворює перші години й дні боїв очима простих харків'ян — менеджерів, барменів, кухарів, вчителів, водіїв, які у вирішальний момент об'єдналися й стали на захист свого міста.

Напередодні прем'єри, яка відбудеться 4 грудня о 18:20 на телеканалі 2+2, актор відверто розповів, чому зараз не у війську, від яких ролей категорично відмовляється та чому вирішив не відкладати життя на потім.

Реклама

Сергій Журавльов у серіалі "Фортеця"

Сергію, чому ви прийняли рішення йти до війська?

Вже за місяць до вторгнення було багато інформаційного шуму, багато говорили про те, що війна буде. І ще тоді я вирішив, що одразу піду захищати країну. Для мене це було очевидним. У мене є батьки, брати, сестри, племінники. Хто має їх захищати? Коли приєднався до ГУРівців, деокуповували Гостомель і Ірпінь, рідним не казав, вигадував якісь історії, не хотів, щоб вони зайвий раз хвилювалися. У мене вроджене захворювання крові, через яке вона не згортається. Навіть нескладне поранення в моєму випадку могло стати летальним. Через це мене зрештою й звільнили з ЗСУ.

Але ж ви самі розуміли ризики?

Я в той момент про це не думав, а робив усе, щоб бути корисним. Зателефонував товаришу, який воював в АТО. Він спочатку мене послав, але я сказав: з твоєю допомогою чи без - все одно піду. Ми познайомилися з невеличкою групою ГУРівців, з "Альфи" хлопці були, стояли в Гостомелі, в Ірпені, брали участь у боях. Після одного з таких "хрещень", коли на скляному заводі пережили масований артилерійський обстріл і ледь вижили, мого товариша було поранено, реально стало страшно за своє життя. Юридично я не мав жодного статусу, якби загинув, то виходить, що опинився там випадково. В той момент подумав про свою матір, яка б мене ховала: як кого?

Реклама

Тому попросився, щоб мене оформили в ГУР офіційно. На той час я вже приїжджав на звітування до Буданова, щоправда тоді ще не розумів, хто він і яку посаду обіймає. Це вже пізніше він вийшов у публічний простір. Але це виявилося не так просто, є певна процедура.

І тоді ви пішли в ТРО?

Єдине, що мене засмучувало, що служба буде зводитись до перевірки авто на блокпосту. А я вже мав досвід штурму, ближнього бою. Вже через кілька днів мене запросили на розмову в СБУ, бо комусь моя історія видалась підозрілою. Я навіть толком підтвердити нічого не міг, бо телефон свій загубив. Навіть не міг довести, де я був і з ким. Цікава була розмова, з якої я зрозумів, що мене підозрюють, ніби я засланий козачок. Комусь телефонували, звідти – не знаємо такого. Але потім прийшло повідомлення від старшого групи, в якій я був, який підтвердив, що "козак наш, нормальний хлопець". А далі ми вже були в Мощуні, Горенці, я працював і кулеметником, і розмінуванням займався. До мене почали ставитись, як до досвідченого військового.

Сергій Журавльов у серіалі "Фортеця"

Сергію, саме під час війни ви зустріли своє кохання, розкажіть про це.

Реклама

Війна докорінно змінила мене, цінності, цілі… Я зрозумів, що безвідповідально ставився до свого роду. Міг загинути будь-якої миті й не залишити сліду. Я багато думав про це, звертався до Бога. Сім'я, родина, діти – це найголовніше. Не прихильники, не знімання, не нагороди. Я так щиро цього хотів, що все сталося дуже швидко.

Раніше я спілкувався в соцмережі з дівчиною, але не наважувався запропонувати їй зустрітися, вважав її занадто красивою, вибагливою. Крім того, вона виховує доньку. Я сумнівався, чи зможу забезпечити їм належний рівень життя. Бо ж акторська професія не дуже стабільна, особливо в наш час. І ось одного разу, це вже було після звільнення Київщини, мене відпустили на пару днів додому, і я запросив Юлію на каву. А вона погодилась.

Це було кохання з першого погляду?

Так, у нас дуже швидко все закрутилося. Вже за пів року ми одружилися. Тоді я саме лежав у шпиталі, відновлювався після травми. Весілля було дуже скромним – маленьке сімейне свято. Після розпису з кількома найближчими друзями пообідали в бюджетному закладі, а потім поїхали до дружини додому, а ввечері я повернувся до шпиталю. Вже три роки ми – родина.

Реклама

Як вас сприйняла вас донька Юлії?

Вона вже доросла дівчинка, має свою думку. Ми все ще в процесі налагодження комунікації. В неї є тато, і на цю роль я не претендую. Лише на роль старшого друга, з яким можна ділитися, на якого можна покладатися.

А яким ви були в дитинстві, чому вирішили стати актором?

Майже все дитинство я провів на сцені. Від першого класу займався танцями. В старших класах був ведучим на шкільних святах, брав участь у різних постановках. Якось ми ставили новорічну виставу для людей літнього віку, я грав Кощея. Як нам аплодували! Мені це так сподобалось. Ці емоції запам'ятались на все життя. Проте після школи поїхав поступати в Жовті Води, на якусь фізико-математичну спеціальність. Звісно, провалив екзамени. І я згадав ті емоції після вистави, вони підштовхнули мене до думки: а може стати актором. І поїхав до Києва вступати, лише за день до іспиту дізнався, що треба підготувати байку, вірш, монолог, танець, пісню. Ну, думаю, все пропало. Але виїхав на харизмі.

Реклама

Сергій Журавльов у серіалі "Фортеця"

Всю ніч вчив, не спав. Приїхав до університету, а там - черга величезна. Мені пощастило, що в той день просто не встигли всіх послухати й перенесли на наступний. Думав, годинку подрімаю в гуртожитку, і зі свіжою головою візьмусь за повторення. Але як заснув, то прокинувся наступного ранку, проспав, ледь на прослуховування не запізнився. Пам'ятаю, читав монолог Мавки з "Лісової пісні", чим викликав сміх приймальної комісії. В мене лише запитали, чому такий дивний вибір для хлопця. А тому, що подруга роздрукувала те, що знайшла в комп'ютерному клубі. Але сказав, що справжній актор має вміти грати всі ролі. Також екзаменаторів розвеселила пісня "Кривий ріг моє місто, це тобі моя пісня". З танцем проблем не було – я ж займався від дитинства. Якимось дивом мене прийняли на бюджет. Вже під час навчання я дізнався про театральний інститут імені Карпенка-Карого, і на наступний рік вступив туди. І так потроху почався мій шлях в акторство.

Під час війни у вас змінилося ставлення до професії, до вибору ролей, що категорично відмовляєтеся грати?

Під час війни в мене було не так багато ролей. Але я категорично відмовляюся грати російських військових, просто не можу одягнути їхню форму. Яка б не була роль, які гонорари не пропонували. Не можу і все. Хоча, росіян теж комусь треба грати. І є актори, в яких це виходить переконливо.

Як ви ставтеся до того, що деякі актори, які не мають жодного стосунку до армії, грають захисників?

Реклама

У мене викликають повагу наші актори, які пішли захищати країну і ті, хто сказав, що ролі військових мають грати ті, хто пройшов службу, а не ті, хто розказує, що "втомився" від війни, а потім грає героя. Але це ж питання не до самих акторів, а до тих, хто їх затверджує.