Відомий український актор зізнався у броні від мобілізації після отримання повістки

Роман Луцький / © instagram.com/roman_lutskyi

Український актор Роман Луцький, який грав у таких фільмах як "Сторожова застава" і "Секс і нічого особистого" розповів, як отримав бронювання і де перебуває його родина зараз.



У столиці відбувся допрем’єрний показ кінострічки "Медовий місяць", в якій головну роль зіграв відомий актор Роман Луцький. Спеціально заради цього заходу артист, який проживає в Івано-Франківську, приїхав до Києва на пару днів.



У розмові з ТСН.ua Роман вперше розповів, що наразі має бронювання від служби. Нагадаємо, минулого року була новина, шо актора двічі викликали на ВЛК після отримання ним повістки, але про бронь тоді не йшлося.



"Так, наразі я маю бронювання як актор Івано-Франківського національного театру. Не знаю, як зараз, чи дає мені це право виїжджати за кордон, бо знаю, що там були якісь поправки. Але раніше - так, я їздив до Польщі за запрошенням театру. Але я ніколи не прагнув там залишатися. Я є українським актором, живу і працюю в Україні", — розповів Роман Луцький.

39-річний актор Роман Луцький приїхав до Києва, аби презентувати фільм "Медовий місяць" / © Сергій Хандусенко

За словами актора, до нього декілька разів підходили на вулицях працівники ТЦК, яким він показував свою відстрочку. Чи готовий він сам долучитися до захисту країни, Луцький відповів: "Якщо я раптом перестану бути потрібним в театрі чи в кіно, і буду потрібний більше на фронті, то, звісно, які питання?!".



Також заслужений артист України розповів трохи і про особисте життя: "Моя дружина і син - в Україні, ми живемо в Івано-Франківську. Сину Станіславу вже 9 років. До речі, часто люди дуже дивуються, чому я досі не переїхав до Києва. А я не розумію, навіщо мені це потрібно. Це хибне уявлення, що все найголовніше відбувається саме тут".



Зазначимо, за сюжетом фільму "Медовий місяць", Роман Луцький грає хлопця Тараса, який разом зі своєю коханою (її втілює на екрані акторка Ірина Нірша) опиняється у пастці власної квартири в перші дні повномасштабного вторгнення. За словами режисерки Жанни Озірної, знімання картини проходили в місті Києві і зайняли близько місяця. Бюджет фільму склав близько 200 тисяч евро.

Творча група фільму "Медовий місяць" / © Сергій Хандусенко

На даний момент стрічка отримала вже чотири Гран-прі на різноманітних кінофестивалях. І тепер її оцінити зможуть і наші глядачі — з 11 вересня "Медовий місяць" виходить у широкий прокат в Україні. Медіапартнер — телеканал "1+1 Україна" та 1+1 media.