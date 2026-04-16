Відомий український актор зізнався в уколах ботоксу та чому схуд на 10 кілограмів

Олексій Суровцев / © пресслужба каналу "1+1"

Український актор Олексій Суровцев відверто розповів про схуднення, проблеми зі спиною та ін’єкції ботоксу, пояснивши, як це впливає на його кар’єру й зовнішність.

Артист розповів усе без прикрас та чесно описав свій нинішній стан. Він зізнався, що останнім часом втратив близько десяти кілограмів. Попри бажання повернути масу, процес гальмує здоров’я. Через проблеми зі спиною він змушений відмовитися від важких тренувань. Йдеться про протрузії, які дають про себе знати при навантаженнях. До цього додається спадковий фактор, що лише ускладнює ситуацію. Натомість актор обрав більш щадний формат — плавання, яке дозволяє підтримувати форму без ризиків.

«Я підтягнутий, але просто вже нема таких об’ємів, які мені не дуже і потрібні, але хотілося б напевно кілограми 3 чи 4 піднабрати», — заявив актор у розмові зі Славою Дьоміним.

Попри фізичні обмеження, Суровцев не знижує планку в роботі над собою. Він визнає: камера не пробачає недогляду, тому доводиться шукати баланс між природністю та професійними вимогами. Актор не приховує, що іноді звертається до косметологів. Йдеться не про радикальні зміни, а про точкові корекції. Для нього принципово зберегти живу міміку — ключовий інструмент у професії. Саме тому всі процедури — максимально обережні й дозовані.

«Іноді я заколюю лоб… дуже трошечки, по-акторськи, щоб він ходив, щоб підняти брова, щоб не нависало оце віко», — поділився Суровцев.

Нагадаємо, нещодавно відомий український актор здивував, як став стриптизером та скільки заробляв за ніч.