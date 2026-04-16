Відомий український актор зрадив першу дружину з іншою й шокував, як та йому помстилася: "Я невірний"

Олексій Суровцев

Український актор Олексій Суровцев відверто розповів про свій перший шлюб і чесно зізнався у зрадах.

За словами артиста, він одружився ще у 21 рік зі своєю коханою Ольгою. Їхні стосунки починалися зі щирих почуттів, однак були непростими — пара часто сходилася і розходилася. У підсумку шлюб тривав лише два роки й завершився через взаємні образи та невірність.

«Я невірний чоловік. Був. Не постійно було, але останній рік — це були зради. Це важко назвати цей шлюб помилкою молодості, але й насправді було до неї шалене кохання. Потім я був пацаном у 21 рік і ми розставалися з нею, бо, як казали її подруги, я пацан для неї. Вона була старша на рік», — розповів Олексій в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Водночас Суровцев пригадав, що і його тодішня дружина могла проводити час з іншими чоловіками, що болісно позначалося на ньому. За словами актора, це впливало на його самооцінку, адже він не міг дозволити собі дорогі подарунки чи розкішний спосіб життя. Попри це, артист визнає, що не виправдовує власних вчинків і сьогодні дивиться на ситуацію інакше.

«У неї з’явився хтось, 40-ка чи 30-річний чоловік, який водив по ресторанам. Не знаю, але мені здається, що він був одружений. Мене це підкосило й зробило боляче. Я працював з її мамою й пам’ятаю, приходжу на її день народження, дарую три троянди — те, що міг собі дозволити. І бачу, що у неї в кімнаті їх 100. Це зламало мене й відчуття „святості“ шлюбу, що вкладали батьки. Але я не виправдовую зради. Можливо, я себе таким чином виправдовую. Але мені тоді не вистачало мудрості», — шокував зірка.

Драматичним став і фінал їхніх стосунків. Повернувшись із гастролей, актор застав порожню квартиру — колишня дружина вивезла майже всі речі з квартири, розмалювала стіни образливими написами, а особисті речі його нинішньої дружини Ксенії, яка тоді була його коханкою, зіпсувала. До того ж забрала гонорар жінки.

Сьогодні Суровцев визнає, що не тримає зла на колишню. Він зазначає, що її життя у майбутньому склалося доволі непросто: жінка втратила чоловіка на війні та виховує дитину, зосередившись на вірі.

