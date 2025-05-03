Відомий український артист уперше заявив про двох дітей і чому не бачиться з ними: "Скелет у шафі"

Валентин Лещинський

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Один з учасників гурту "Ziferblat" Валентин Лещинський, який цьогоріч відправився на "Євробачення-2025" від України, шокував подробицями особистого життя.

Виконавець майже ніколи не розповідав про свої стосунки. Та в інтерв'ю Раміні Есхакзай Валентин зробив виключення й несподівано заявив, що є батьком двох дітей. Син і донька у зірки народилися під час його стосунків з ексдружиною Христиною, з якою вони розлучилися під час повномасштабного вторгнення через вісім років спільного життя.

Пара почала зустрічатися ще у шкільні роки, коли Валентину було 17 років, а Христині – 22. Згодом роман зруйнували конфлікти та непорозуміння. Це призвело до того, що музикант більше не бачиться з п'ятирічною донькою, а молодшого сина й зовсім не бачив. За словами Лещинського, так склалося через те, що його колишня народжувала другого малюка у Франції на початку повномасштабного вторгнення.

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Валентин Лещинський

"Були конфлікти. Я був молодий і у Христини характер специфічний, була запальною. Ми думали, що народження доньки Луни щось змінить. Але стало гірше, бо Христина, як і я, не дуже була готова до народження дітей. І ще є син, який народився у Франції після початку повномасштабного. Але сина ніколи не бачив. Нормального діалогу не було, він завжди закінчувався конфліктами. Врешті ми перестали спілкуватися, і вона сама подала на розлучення. З дітьми не спілкуюся", — приголомшив музикант.

Утім, зараз син і донька зірки живуть в Одесі, де їхнім вихованням займаються не батьки, а бабуся й дідусь – батьки Христини. Та навіть тоді, коли нащадки перебувають в Україні, колишня та її батьки не дозволяють артисту бачитися з сином і донькою. Тож Валентин поки не знає, як вийти з ситуації, але всіляко намагається знайти вдалий момент задля спільного виховання дітей.

"Звісно, є і моя провина – 50 на 50 – і я можу добиватися й треба вичікувати момент. Але з іншого боку він проходить і нічого не відбудеться. Я також можу визнати, що не був готовий до народження дітей. І все це на тлі особистих конфліктів з нею. Так, я міг би бути витривалішим, але, з іншого боку, я терпів багато років. Ні, не допомагаю фінансово. Але я постійно шкодую, що одну дитину не бачив, а іншу — виховував до двох років. Мій скелет у шафі. І я не спілкувався з колишньою вже роки три, бо стосунки дуже складні", — пояснив зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія показалася з колишнім чоловіком Захуром і розповіла, як вони з двома дітьми час проводять.