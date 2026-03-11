Відомий український артист-військовий розкрив, чим займається на службі та як змінилось його життя

Павло Гоц із гурту Nazva / © instagram.com/pavlo_gots

Учасник українського гурту Nazva, музикант Павло Гоц розсекретив, чим займається на службі та як змінилось його життя.

Артист понад рік тому долучився до лав ЗСУ. Як зізнався музикант в коментарі "РБК-Україна", раніше він перебував у Запорізькій області та працював у сфері морально-психологічного забезпечення стану бійців. Нині ж Павло Гоц веде Радіопіхоту та розвиває мілітарну культуру.

"Я проводив в Запорізькій області роботу в складі МПС - морально-психологічного забезпечення стану бійців. Зараз у мене вже напрямок медійний, культурний. Займаюся музикою для військових, веду Радіопіхоту - радіо від військових для військових. Направляємо далі культуру у війську, збираємо митців між собою, аби мілітарна культура могла творитись, сповідуватись і поширюватися", - ділиться музикант.

Павло Гоц / © instagram.com/pavlo_gots

Також артист розкрив, як його змінила служба. Музикант говорить, що раніше був більш легковажним, особливо що стосувалось висловлювань. Нині ж артист посерйознішав та розуміє, що треба говорити тут і зараз. Павло Гоц навчився грамотно підходити до слів та формулювати свої висловлювання.

"Я був, мені здається, більш легковажний у висловлюваннях. Здавалось, що все тільки для веселощів. Просто висловити, і людям буде зрозуміло. Зараз, дякую службі, відчув, що важливо казати тут і зараз. Можливо, після закінчення твого життя щось і лишиться. Тому я тепер більш грамотно намагаюсь підходити до слів, які говорю, чіткіше формулювати", - додав музикант.

Нагадаємо, тим часом інший учасник гурту Nazva Ярослав Яровенко нещодавно освідчився дівчині. Сталося це просто під час концерту колективу.