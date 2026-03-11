- Дата публікації
Відомий український артист-військовий розкрив, чим займається на службі та як змінилось його життя
Павло Гоц із гурту Nazva понад рік тому долучився до лав ЗСУ.
Учасник українського гурту Nazva, музикант Павло Гоц розсекретив, чим займається на службі та як змінилось його життя.
Артист понад рік тому долучився до лав ЗСУ. Як зізнався музикант в коментарі "РБК-Україна", раніше він перебував у Запорізькій області та працював у сфері морально-психологічного забезпечення стану бійців. Нині ж Павло Гоц веде Радіопіхоту та розвиває мілітарну культуру.
"Я проводив в Запорізькій області роботу в складі МПС - морально-психологічного забезпечення стану бійців. Зараз у мене вже напрямок медійний, культурний. Займаюся музикою для військових, веду Радіопіхоту - радіо від військових для військових. Направляємо далі культуру у війську, збираємо митців між собою, аби мілітарна культура могла творитись, сповідуватись і поширюватися", - ділиться музикант.
Також артист розкрив, як його змінила служба. Музикант говорить, що раніше був більш легковажним, особливо що стосувалось висловлювань. Нині ж артист посерйознішав та розуміє, що треба говорити тут і зараз. Павло Гоц навчився грамотно підходити до слів та формулювати свої висловлювання.
"Я був, мені здається, більш легковажний у висловлюваннях. Здавалось, що все тільки для веселощів. Просто висловити, і людям буде зрозуміло. Зараз, дякую службі, відчув, що важливо казати тут і зараз. Можливо, після закінчення твого життя щось і лишиться. Тому я тепер більш грамотно намагаюсь підходити до слів, які говорю, чіткіше формулювати", - додав музикант.
Нагадаємо, тим часом інший учасник гурту Nazva Ярослав Яровенко нещодавно освідчився дівчині. Сталося це просто під час концерту колективу.