Відомий український блогер і радіоведучий поповнив лави ЗСУ

Зірка зізнався, чому деякий час тримав у секреті свою службу.

Валерія Гажала
Богдан Амосов

Богдан Амосов / © t.me/amosovfm

Український журналіст, радіоведучий і блогер Богдан Амосов повідомив про вступ до лав Збройних сил України.

Про своє рішення він розповів особисто, опублікувавши фото у військовій формі у себе в Telegram-каналі. Водночас подробиць щодо підрозділу чи місця служби Амосов наразі не розкрив.

За його словами, він планував оголосити про мобілізацію пізніше, коли зможе чітко розуміти формат подальшої комунікації з аудиторією. Однак через численні запитання щодо його зникнення з публічного простору вирішив зробити заяву раніше.

«Друзі, багато з вас питає, де я. Доповідаю: я мобілізувався. Планував повідомити вам, коли точно буду знати, як зможу вести з вами комунікацію, але я це знатиму ще не скоро. В будь-якому випадку, залишаємось на зв’язку. Все буде Україна», — написав журналіст.

Богдан Амосов / © t.me/amosovfm

Богдан Амосов / © t.me/amosovfm

У коментарях підписники підбадьорили захисника України.

  • Дякую за службу, бережіть себе

  • Бережіть себе, пане Богдан. Нехай удача і наснага завжди будуть на вашій стороні

  • Безмежно пишаємося!

