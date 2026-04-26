ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
408
408
Час на прочитання
2 хв

Відомий український блогер у сльозах повідомив про операцію та показався з імплантом у шиї

Ніколас Карма зважився на серйозний крок після трьох років болю.

Автор публікації
Валерія Гажала
Коментарі
Ніколас Карма

Відомий український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки своїм роликам в TikTok з опитуваннями про ціну образів, переніс операцію.

Так, напередодні зірка Мережі опублікував кадри у сльозах. В Instagram він зізнався, що довго відкладав хірургічне втручання через страх, однак лікарі наполягли — більше чекати не можна. Тож він вирушив до Ужгорода, де довірився фахівцям приватної клініки.

«Місяць тому мені сказали, що більше не можна відкладати — потрібно наважитися і зробити те, про що я навіть боявся думати. Приїхав до Ужгорода. Вірю, що все буде добре і моє життя зміниться на краще. Дякую Богу за кожного, хто був поруч увесь цей час і підтримував мене. Без них було б важко», — ділиться Ніколас.

Як з’ясувалося, проблеми почалися ще три роки тому після невдалого сальто. Через травму у нього утворилася грижа в шиї, яка спричиняла постійний біль і навіть періодичне оніміння руки. Медики в Україні та за кордоном довгий час відмовляли його від операції через високий ризик ураження спинного мозку.

«Три роки тому я невдало стрибнув сальто і у мене вилізла грижа в шиї. Відтоді постійний сильний біль і періодичний параліч руки. Я звернувся в лікарню. Мені призначили терапію. Я запитав про операцію, бо хотів жити без цього. У відповідь почув: „Категорично ні. Ризик паралічу — 50 на 50“. Оскільки поруч спинний мозок і ризик зачепити його. Те саме мені сказали лікарі у Польщі, коли я надіслав їм своє МРТ. Мене дуже сильно залякали. Сказали, що оперують тільки в критичних випадках», — зізнався блогер.

Увесь цей час Карма жив на знеболювальних і проходив курси терапії, однак стан лише погіршувався. Зрештою блогер знайшов лікаря, якому довірився, і зважився на операцію.

«Останні три роки я жив на терапії і знеболювальних. Коли біль та оніміння руки поверталось, я просто терпів або знову пив знеболювальне, приймав заново курс лікування та реабілітація. І так по колу», — пригадав зірка.

Хірургічне втручання минуло успішно — блогеру встановили спеціальний імплант у шию. Після наркозу Ніколас Карма уже вийшов на зв’язок із підписниками та показав перші кадри з операційної та одразу після під час відновлення. На шиї у нього помітний медичний пластир, однак сам блогер почувається значно краще.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
408
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie