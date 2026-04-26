Відомий український блогер у сльозах повідомив про операцію та показався з імплантом у шиї

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Відомий український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки своїм роликам в TikTok з опитуваннями про ціну образів, переніс операцію.

Так, напередодні зірка Мережі опублікував кадри у сльозах. В Instagram він зізнався, що довго відкладав хірургічне втручання через страх, однак лікарі наполягли — більше чекати не можна. Тож він вирушив до Ужгорода, де довірився фахівцям приватної клініки.

«Місяць тому мені сказали, що більше не можна відкладати — потрібно наважитися і зробити те, про що я навіть боявся думати. Приїхав до Ужгорода. Вірю, що все буде добре і моє життя зміниться на краще. Дякую Богу за кожного, хто був поруч увесь цей час і підтримував мене. Без них було б важко», — ділиться Ніколас.

Як з’ясувалося, проблеми почалися ще три роки тому після невдалого сальто. Через травму у нього утворилася грижа в шиї, яка спричиняла постійний біль і навіть періодичне оніміння руки. Медики в Україні та за кордоном довгий час відмовляли його від операції через високий ризик ураження спинного мозку.

«Три роки тому я невдало стрибнув сальто і у мене вилізла грижа в шиї. Відтоді постійний сильний біль і періодичний параліч руки. Я звернувся в лікарню. Мені призначили терапію. Я запитав про операцію, бо хотів жити без цього. У відповідь почув: „Категорично ні. Ризик паралічу — 50 на 50“. Оскільки поруч спинний мозок і ризик зачепити його. Те саме мені сказали лікарі у Польщі, коли я надіслав їм своє МРТ. Мене дуже сильно залякали. Сказали, що оперують тільки в критичних випадках», — зізнався блогер.

Увесь цей час Карма жив на знеболювальних і проходив курси терапії, однак стан лише погіршувався. Зрештою блогер знайшов лікаря, якому довірився, і зважився на операцію.

«Останні три роки я жив на терапії і знеболювальних. Коли біль та оніміння руки поверталось, я просто терпів або знову пив знеболювальне, приймав заново курс лікування та реабілітація. І так по колу», — пригадав зірка.

Хірургічне втручання минуло успішно — блогеру встановили спеціальний імплант у шию. Після наркозу Ніколас Карма уже вийшов на зв’язок із підписниками та показав перші кадри з операційної та одразу після під час відновлення. На шиї у нього помітний медичний пластир, однак сам блогер почувається значно краще.

