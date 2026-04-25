ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

Відомий український гуморист долучився до війська і розсекретив, чим займається на службі

Також комік звернувся до своїх колег із творчих професій із важливим повідомленням.

Автор публікації
Валерія Сулима
Коментарі
Данило Білий

Данило Білий / © instagram.com/danylo.bilyi

Відомий український гуморист та ведучий Данило Білий долучився до війська.

Подробиці про свою службу комік розповів на проєкті "Наодинці з Гламуром". Данило Білий зізнався, що спочатку займався благодійністю, допомагав військовим, долучався до медіапроєктів. Проте торік гуморист офіційно вступив до війська. Данило говорить, що здебільшого займається "креативом".

"Оформився я вже офіційно рік тому, до цього просто був з бригадою, допомагав 3-й штурмовій, ми робили медійні проєкти. А потім вже все – оформили. Я тепер військовослужбовець, до кінця вже. Здебільшого я займаюся креативом. Я ведучий "Двіжа", коли треба щось вигадати, мене інколи долучають. Дозволяють мені долучатися до великих проєктів, і ми креативимо", - поділився ведучий з Анною Севастьяновою.

Данило Білий / © instagram.com/danylo.bilyi

Данило Білий / © instagram.com/danylo.bilyi

Наостанок Данило Білий звернувся до своїх колег із творчих професій. Гуморист закликав їх теж вступати до війська. За словами коміка, наразі є багато роботи, яку необхідно виконувати, тож кожен буде корисним по-своєму.

"Всі люди творчих професій! Ви потрібні війську, бо є дуже багато роботи. Є робота з пропагандою, з рекрутингом, є купа роботи. Просто прийдіть і будьте корисними війську. Все!" – зазначив гуморист.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: Відверті зізнання МАЛЮКА, ЛЕВИЦЬКОГО і СТРЕЛЬНИКОВА про фільм “КІЛЛХАУС”  | ЕКСКЛЮЗИВ з прем’єри

Нагадаємо, нещодавно блогер Богдан Беспалов показав своє перше фото з фронту. Зірка Мережі також розкрив, як минає його служба у війську.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie