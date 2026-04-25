Відомий український гуморист долучився до війська і розсекретив, чим займається на службі
Також комік звернувся до своїх колег із творчих професій із важливим повідомленням.
Відомий український гуморист та ведучий Данило Білий долучився до війська.
Подробиці про свою службу комік розповів на проєкті "Наодинці з Гламуром". Данило Білий зізнався, що спочатку займався благодійністю, допомагав військовим, долучався до медіапроєктів. Проте торік гуморист офіційно вступив до війська. Данило говорить, що здебільшого займається "креативом".
"Оформився я вже офіційно рік тому, до цього просто був з бригадою, допомагав 3-й штурмовій, ми робили медійні проєкти. А потім вже все – оформили. Я тепер військовослужбовець, до кінця вже. Здебільшого я займаюся креативом. Я ведучий "Двіжа", коли треба щось вигадати, мене інколи долучають. Дозволяють мені долучатися до великих проєктів, і ми креативимо", - поділився ведучий з Анною Севастьяновою.
Наостанок Данило Білий звернувся до своїх колег із творчих професій. Гуморист закликав їх теж вступати до війська. За словами коміка, наразі є багато роботи, яку необхідно виконувати, тож кожен буде корисним по-своєму.
"Всі люди творчих професій! Ви потрібні війську, бо є дуже багато роботи. Є робота з пропагандою, з рекрутингом, є купа роботи. Просто прийдіть і будьте корисними війську. Все!" – зазначив гуморист.
