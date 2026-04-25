Відомий український гуморист долучився до війська і розсекретив, чим займається на службі

Данило Білий / © instagram.com/danylo.bilyi

Відомий український гуморист та ведучий Данило Білий долучився до війська.

Подробиці про свою службу комік розповів на проєкті "Наодинці з Гламуром". Данило Білий зізнався, що спочатку займався благодійністю, допомагав військовим, долучався до медіапроєктів. Проте торік гуморист офіційно вступив до війська. Данило говорить, що здебільшого займається "креативом".

"Оформився я вже офіційно рік тому, до цього просто був з бригадою, допомагав 3-й штурмовій, ми робили медійні проєкти. А потім вже все – оформили. Я тепер військовослужбовець, до кінця вже. Здебільшого я займаюся креативом. Я ведучий "Двіжа", коли треба щось вигадати, мене інколи долучають. Дозволяють мені долучатися до великих проєктів, і ми креативимо", - поділився ведучий з Анною Севастьяновою.

Наостанок Данило Білий звернувся до своїх колег із творчих професій. Гуморист закликав їх теж вступати до війська. За словами коміка, наразі є багато роботи, яку необхідно виконувати, тож кожен буде корисним по-своєму.

"Всі люди творчих професій! Ви потрібні війську, бо є дуже багато роботи. Є робота з пропагандою, з рекрутингом, є купа роботи. Просто прийдіть і будьте корисними війську. Все!" – зазначив гуморист.

