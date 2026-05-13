Відомий український гуморист оскандалився через жарт про "похорон" Юлії Верби

Антон Тимошенко / © instagram.com/anton_tymoshenko

Український стендап-комік Антон Тимошенко прокоментував скандал довкола жарту про блогерку Юлію Вербу та пояснив, чому не бачить проблеми у своїх висловлюваннях про інфлюенсерів під час війни.

Історія спалахнула після коментаря гумориста під фото Верби з величезним букетом квітів. Репліка миттєво розлетілася соцмережами й викликала хвилю обурення. Частина користувачів звинуватила Тимошенка у надмірній жорсткості та особистій неприязні до блогерки.

«І це Юлі Вербі дарують за життя. Страшно уявити, скільки квітів буде на похороні», — оприлюднив комік у Threads.

Сам комік запевняє: мова не про конфлікт із конкретною людиною. Каже, не стежить за кожною публікацією Верби й не шукає приводу для нових випадів. Ба більше, за його словами, за останні роки він лише кілька разів згадував її публічно.

«Нема такого, що я сиджу і чекаю, коли Юля Верба щось запостить, і я придумаю якийсь прикол», — пояснив Тимошенко РБК-Україна.

Комік наголосив, що його дратує не сама блогерка, а демонстративний стиль життя деяких інфлюенсерів у час війни. За словами гумориста, подібну реакцію викликав би будь-хто з публічних людей, хто активно демонструє розкіш або, на його думку, недостатньо допомагає армії порівняно зі своїми можливостями.

«Якби це зробив умовний Волошин чи якась Рамина, я б те саме їм написав. Це не залежить від Верби. Просто мені смішно бачити людей, які під час війни дуже жорстко флексять чи з туру свого благодійного привозять один пікап з 30 концертів. Це якось дивно», — заявив гуморист.

Тимошенко також додав, що не збирається змінювати свою позицію й надалі публічно висміюватиме те, що вважає недоречним. Каже, не відчуває через це жодного дискомфорту чи докорів сумління.

Зазначимо, це не перша публічна суперечка між Антоном Тимошенком та Юлією Вербою. Раніше у подкасті з Сергієм Притулою комік уже критикував блогерку через її соцмережі та відсутність публічних зборів на допомогу ЗСУ. У відповідь Верба заявила, що допомагає армії без зайвого розголосу й не вважає донати темою для публічних звітів. Блогерка також припустила, що її ім’я могли використати заради додаткової уваги та переглядів.

