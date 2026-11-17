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Відомий український гуморист вперше стане батьком і з дружиною розсекретив стать малюка
Подружжя Міхієнків організувало гендер-паті, на якому зібрало найближчих.
Український комік і учасник проєкту «Леви на джипі» Валік Міхієнко вперше стане татом. Його дружина Анастасія вагітна первістком, а майбутні батьки вже дізналися, на кого чекають.
Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram після тривалої відсутності Анастасії в соцмережах. Закохані не лише повідомили про майбутнє поповнення, а й влаштували гендер-паті, запросивши на свято найближчих людей.
Для оголошення статі малюка пара підготувала особливий сюрприз — картину, заховану під пакуванням. Коли Валік та Анастасія разом зняли обгортку, гості побачили на полотні напис «хлопчик» і малюнки в синіх відтінках. Так майбутні батьки дізналися, що у них народиться син.
Міхієнко не приховував емоцій: він ніжно обійняв дружину, яка вже має помітно округлий животик, і поцілував її. Пара радісно відреагувала на новину, а присутні привітали їх гучними оплесками.
У коментарях до допису закоханих привітали друзі, колеги та шанувальники. Серед тих, хто розділив радість подружжя, були телеведуча Леся Нікітюк і ведучий Григорій Решетнік.
«Боже, як круто!!! Уві!» — написала Нікітюк.
«Справжнє щастя, щирі вітання», — привітав майбутніх батьків Решетнік.
Промурашило! Настя і Валентин, вітаю вас! Маленьке і водночас велике щастя
Радію, як за себе
До слова, влітку цього року Валік Міхієнко та Анастасія зіграли весілля в Києві. Тепер на подружжя чекає новий важливий етап — народження первістка.