Валік Міхієнко з дружиною Анастасією / © instagram.com/varik_mikhiienko

Реклама

Український комік і учасник проєкту «Леви на джипі» Валік Міхієнко вперше стане татом. Його дружина Анастасія вагітна первістком, а майбутні батьки вже дізналися, на кого чекають.

Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram після тривалої відсутності Анастасії в соцмережах. Закохані не лише повідомили про майбутнє поповнення, а й влаштували гендер-паті, запросивши на свято найближчих людей.

Реклама

Для оголошення статі малюка пара підготувала особливий сюрприз — картину, заховану під пакуванням. Коли Валік та Анастасія разом зняли обгортку, гості побачили на полотні напис «хлопчик» і малюнки в синіх відтінках. Так майбутні батьки дізналися, що у них народиться син.

Реклама

Валік Міхієнко з дружиною Анастасією / © instagram.com/varik_mikhiienko

Валік Міхієнко з дружиною Анастасією / © instagram.com/varik_mikhiienko

Міхієнко не приховував емоцій: він ніжно обійняв дружину, яка вже має помітно округлий животик, і поцілував її. Пара радісно відреагувала на новину, а присутні привітали їх гучними оплесками.

У коментарях до допису закоханих привітали друзі, колеги та шанувальники. Серед тих, хто розділив радість подружжя, були телеведуча Леся Нікітюк і ведучий Григорій Решетнік.

«Боже, як круто!!! Уві!» — написала Нікітюк.

«Справжнє щастя, щирі вітання», — привітав майбутніх батьків Решетнік.

Промурашило! Настя і Валентин, вітаю вас! Маленьке і водночас велике щастя

Радію, як за себе

До слова, влітку цього року Валік Міхієнко та Анастасія зіграли весілля в Києві. Тепер на подружжя чекає новий важливий етап — народження первістка.

Новини партнерів