Відомий український гурт заінтригував поверненням на нацвідбір: "З Джамалою ми розмовляли"

Відомий український гурт KAZKA заінтригував поверненням на Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Колектив вже двічі пробував свої сили у нацвідборі, але йому не вдавалося вибороти перше місце. А нині ж KAZKA рішуче налаштована втретє позмагатися за право представляти Україну на "Євробаченні". Як розповіла солістка гурту Олександра Заріцька виданню "Музвар", вони з колегами наразі працюють над конкурсною піснею, якої ще немає. Якщо до кінця подачі заявок на участь у нацвідборі у KAZKA з'явиться гідна композиція, то гурт спробує свої сили втретє.

"Годинник дуже цокає в плані до кінця подачі заявки. З Джамалою ми розмовляли телефоном довго. Якщо ми встигнемо знайти пісню, бо пісні немає ще, якщо ми насправді знайдемо пісню, яка буде мені подобатися і я зрозумію, що це претендент на перемогу точно, то все можливо. Якщо ні, то ви самі зрозумієте. Якщо 27 жовтня нашої пісні немає, отже, ми профукали, тому що зараз ми дуже плідно шукаємо цю пісню", - коментує Олександра Заріцька.

Зазначимо, гурт KAZKA двічі намагався вибороти право представляти Україну на "Євробаченні". Вперше колектив виступив на нацвідборі 2018 року. Гурт виконав пісню "Дива" у півфіналі, але посів шосте місце та не потрапив до фіналу. Вдруге KAZKA взяла участь у нацвіборі 2019 року. Тоді пісня Apart принесла колективу вже у фіналі третє місце.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Василь Байдак заговорив про участь у нацвідборі в складі гурту Badstreet Boys. Колектив у торік намагався потрапити на конкурс, але тодішня продюсерка Тіна Кароль відмовила.