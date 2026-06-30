Відомий український комік після втечі з України показався з новими документами: де зараз Еллерт

Олександр Еллерт / © instagram.com/ellert_a

Реклама

Український комік і переможець шоу «Холостячка» Олександр Еллерт, який після початку повномасштабної війни виїхав до США, повідомив про зміни у своєму житті.

Шоумен отримав американську грін-карту та показав нові документи. Про цю новину Еллерт розповів у своєму фотоблогу. За словами коміка, процес оформлення тривав близько двох років, за цей час він змінив кількох адвокатів і витратив на процедуру кілька тисяч доларів.

Зірка з притаманним йому гумором пожартував, що через тривале очікування втратив чимало можливостей для роботи за кордоном.

Реклама

«Щоб зустрітися з нею (грін-картою — прим. ред.), він змінив кількох адвокатів, заплатив кілька тисяч доларів, а вона просто лежала під усіма іншими папками. І навіть не підозрювала, що за ці два роки очікування він про***в кілька весіль на Комо, ще штук п’ять в Іспанії, день народження в Дубаї, Барселоні, корпоратив у Мексиці, стендап-тур Європою і, звісно ж, День Житомира. Але тепер виїзний. Це означає, що Галкіну тепер можна не вчити українську мову», — з гумором і сарказмом зазначив Еллерт.

Олександр Еллерт / © instagram.com/ellert_a

Комік також розповів, що отримав грін-карту за так званою «візою талантів». Він подякував мамі, яка свого часу зберегла його грамоти та нагороди, які, вочевидь, стали частиною пакета документів для оформлення нового статусу. Нині Олександр Еллерт продовжує жити у США, де розвиває кар’єру стендап-коміка та працює над новими творчими проєктами вже для англомовної аудиторії.

«Матері дякую за те, що зберегла грамоти. Я ні про що не шкодую, йду далі займатися улюбленою справою, але відтепер — англійською. Удачі всім і більше грамот», — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Чмерковський повідомив про переїзд у США з дружиною-іноземкою та дітьми.

Реклама

Новини партнерів