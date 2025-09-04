Відомий український комік шокував, як його батько підтримує Росію у війні: "Мене вважає неправим"

Даня Повар / © скриншот з відео

Популярний український комік Даня Повар розповів про позицію батька, який у війні підтримує Росію.

Гуморист, який родом із Каховки, нині не спілкується з рідною людиною. Крапку на їхніх і до того непростих стосунках поставила війна. В інтерв'ю Славі Дьоміну Даня Повар говорить, що вирішив припинити спілкування, адже вже не було сенсу щось доводити батькові.

Також гуморист говорить, що в його тата така позиція, ймовірно, через те, що він народився в Росії і прожив там більшу частину свого життя. Окрім того, батько коміка доволі впертий та вже зі сформованим мисленням. Повар пригадує, що тато перебував під впливом пропаганди давно, адже не любив захід України, не підтримував Євромайдан та споживав контент із РФ, зокрема, дивився виступи путіна.

Даня Повар / © скриншот з відео

"Воно поставило крапку в спілкуванні, там немає вже сенсу. Він народився, виріс, сформувався там. Він прожив більшу частину життя там. Він навчався в Херсоні, це теж російськомовне місто. Він не любив захід України, Майдан не підтримував, дивився путіна. Він дорослий, дуже впертий і мене вважає неправим, що це я помиляюся", - говорить гуморист.

Тим часом мама Дані Повара виїхала з окупації та живе разом із сином у Києві. Також у столиці перебуває й рідна сестра гумориста.

Нагадаємо, серед відомих українців є теж ті, хто підтримав РФ. Зокрема, актор Роман Якимчук нині живе в Росії. Ба більше, в країні-агресорці зрадник цинічно використовує українських артистів.