Відомий український комік здивував, як закрутив бізнес з Гордоном і хто йому в цьому допоміг

Фелікс Редька через деякий час продав свою частку бізнесу журналісту та назвав причину.

Дмитро Гордон і Фелікс Редька

Відомий український комік Фелікс Редька несподівано згадав, як свого часу розпочав спільну справу з журналістом Дмитром Гордоном.

В інтерв'ю проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист поділився, що кілька років тому у нього виникла ідея запропонувати Гордону відкрити власний магазин брендованої продукції. Оскільки журналіст тривалий час не відповідав Редьці, коміку довелося писати його дітям. Врешті, один з синів згодився допомогти встановити зв'язок з татом, але все звелося нанівець, після чого ситуація набула несподіваного розвитку.

"Я написав усім його дітям, які на той момент були зареєстровані в соціальних мережах. Написав усім старшим дітям, бо він мені не відповідав. І його син мені відповів, сказав: "Прикольно, я татові передам". Але жодного фідбеку не було. Я вже в якийсь момент ідею створити для нього інтернет-магазин мерчу закинув. Але серед своїх підписників я цю історію настільки розкрутив, що на один з виступів один з глядачів просто по-приколу приніс мені футболку з обличчям. І я її вдягнув виступити на концерті. І мене хтось сфотографував, опублікував, відмітив Гордона, а він виклав це собі в Instagram", — поділився Фелікс.

Фелікс Редька / © instagram.com/felix.redka

Цей випадок став переламним. Редька успішно налагодив контакт і підготував повноцінну презентацію з концепцією мерчу для Дмитра Гордона. Журналісту ідея сподобалася, після чого відбулася зустріч, де вони й домовилися про співпрацю та відкриття інтернет-магазину. Але через деякий час вони розірвали бізнес-партнерство, адже Редька пішов за покликанням й занурився у гумор та виступи.

"Я надіслав презентацію з тим, що ми можемо робити. Вони запропонували зустріч. Я поїхав, вдарили по рукам і розпочали цей бізнес. Схема була наступна. Дмитро Ілліч піарить, а я роблю все, що треба робити руками, і вигадую. Я продав цей магазин (свою частку — прим. ред.) 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Ми здзвонилися з Дмитром Іллічем, і він просто сказав, що "я бачу в вас великий потенціал, ви маєте займатися не папірцями, а бути артистом". І мені вже на той момент, якщо чесно, було важкувато, бо бізнес вийшов на такі об'єми, що треба вже було обирати: або бути коміком, або бізнесменом. У нас був певний поділ відсотку", — пояснив артист.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон показав, який вигляд мав з Ольгою Сумською 20 років тому на архівному фото.

