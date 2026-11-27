Ігор Черепанов

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Український музикант Ігор Черепанов, якого звинуватили у неналежній поведінці щодо неповнолітніх дівчат, зробив заяву про подальшу долю київського клубу, де був артдиректором.

Як відомо, все почалося з нацвідбору на «Євробачення-2027». До лонгліста конкурсу Ігор потрапив у складі гурту Spokusy, де був гітаристом. Команда вже готувалася презентувати Україну на міжнародній сцені, як трапилося непередбачуване.

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У Мережі дівчата масово почали публікувати свої скриншоти діалогів з Ігорем, де той проявляв сексуальний інтерес до неповнолітніх. Водночас, як стверджують деякі дівчата, він був обізнаний щодо їхнього віку. Та це буцімто не зупиняло його надсилати повідомлення сексуального характеру.

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Ігор Черепанов і одне з його листувань з дівчатами

Ба більше, оскільки Ігор був артдиректором одного з київських клубів, то на організованих вечірках теж дозволяв собі зайвого. Зокрема, неповнолітні відвідувачки закладу могли зазнавати небажаних дотиків до сідниць, талії та грудей. Такі історії жертви надсилали до редакції «Суспільне Культура».

Врешті, організатори нацвідбору провели власне дослідження й дискваліфікували гурт Spokusy «через неетичну поведінку й висловлювання співзасновника, гітариста та співавтора пісні Ігоря Черепанова».

Гурт Spokusy дискваліфікували / © suspilne.media

Та інцидент почав набирати обертів. Ігор у своєму фотоблогу повідомив, що «у зв’язку з розкручуванням скандалу на нацвідборі» він закриває артклуб у Києві, де донедавна відбувалися концерти.

«Я, Ігор Черепанов, повідомляю, що в зв’язку зі скандалом навколо моєї участі в національному відборі на "Євробачення" та звинуваченнями на мою адресу арт-клуб "Теплий Ламповий" припиняє свою діяльність. Дякую всім за ці роки!» — лаконічно написав музикант.

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Ігор Черепанов

Цікаво, що більше Ігор Черепанов не коментував свою поведінку, а лише оприлюднив заяву «Суспільного» про дискваліфікацію й повідомив про закриття артклубу. Також поки що невідома подальша доля гурту, де він виступає.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч пояснила, чому відмовилася брати участь у цьогорічному нацвідборі.

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