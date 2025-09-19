ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
580
Час на прочитання
2 хв

Відомий український музикант звинуватив Тіну Кароль у недоброчесності: "Запускала ІПСО"

Саша Чемеров різко висловився про колегу по сцені.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Саша Чемеров

Саша Чемеров

Український рок-музикант, композитор і фронтмен рок-гурту "Димна суміш" та The Gitas Саша Чемеров відверто розповів про неприємний випадок з Тіною Кароль.

Музикант розповів, що після спроб залучити артистку до поїздок на фронт, проти нього та команди Колі Сєрги почалися інформаційні атаки з боку артистки. За його словами, спочатку Кароль говорила одне, а потім зробила зовсім не так, як планувалося.

"Ми хотіли якось залучити Тіну Кароль і не виходило її залучити. Вона обіцяла якісь речі, які потім не давала. Про це я колись сказав в інтерв’ю, і потім почали прилітати від неї якісь приколи за це. Я знаю, що вона теж запускала ІПСО на "Культурний десант", на саму організацію, на Колю теж…" — заявив Чемеров на YouTube-каналі "Пряма червона".

Саша Чемеров / © скриншот з відео

Саша Чемеров / © скриншот з відео

У серпні 2023 року Коля Сєрга також пожалівся, що Тіна Кароль кілька разів погоджувалася приїхати до військових. Проте, буквально за день до поїздки скасовувала участь. Сєрга уточнював, що подібним чином поводилися й інші зірки, які більшу частину війни провели за кордоном.

"Хтось просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. Вона за день (до концерту — прим. ред.) постійно з’їжджала, відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї знаходилися якісь причини, але базова — просто страх", — казав артист.

Нагадаємо, нещодавно Фагот різко висловився про українську артистку, якій ніколи не потиснув би руку. Музикант заявив, що вважає її ворогом України.

Дата публікації
Кількість переглядів
580
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie