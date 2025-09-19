Відомий український музикант звинуватив Тіну Кароль у недоброчесності: "Запускала ІПСО"

Саша Чемеров

Український рок-музикант, композитор і фронтмен рок-гурту "Димна суміш" та The Gitas Саша Чемеров відверто розповів про неприємний випадок з Тіною Кароль.

Музикант розповів, що після спроб залучити артистку до поїздок на фронт, проти нього та команди Колі Сєрги почалися інформаційні атаки з боку артистки. За його словами, спочатку Кароль говорила одне, а потім зробила зовсім не так, як планувалося.

"Ми хотіли якось залучити Тіну Кароль і не виходило її залучити. Вона обіцяла якісь речі, які потім не давала. Про це я колись сказав в інтерв’ю, і потім почали прилітати від неї якісь приколи за це. Я знаю, що вона теж запускала ІПСО на "Культурний десант", на саму організацію, на Колю теж…" — заявив Чемеров на YouTube-каналі "Пряма червона".

Саша Чемеров / © скриншот з відео

У серпні 2023 року Коля Сєрга також пожалівся, що Тіна Кароль кілька разів погоджувалася приїхати до військових. Проте, буквально за день до поїздки скасовувала участь. Сєрга уточнював, що подібним чином поводилися й інші зірки, які більшу частину війни провели за кордоном.

"Хтось просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. Вона за день (до концерту — прим. ред.) постійно з’їжджала, відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї знаходилися якісь причини, але базова — просто страх", — казав артист.

Нагадаємо, нещодавно Фагот різко висловився про українську артистку, якій ніколи не потиснув би руку. Музикант заявив, що вважає її ворогом України.