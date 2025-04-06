Відомий український продюсер назвав дві артистки, які "виносили мозок" під час роботи: "Я плакав"

Герман Нєнов / © facebook.com/german.nenov

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Креативний директор і продюсер Герман Нєнов назвав дві найскандальніші зірки в українському шоубізнесі, з якими йому доводилося співпрацювати.

За версією Нєнова такими є відомі співачки Оля Полякова та Наталія Могилевська. Зокрема, для першої виконавиці продюсер робив концерт. Він пригадав, як під час постановки великого шоу він витратив чимало нервів на Полякову через її інакше бачення номерів. Ба більше, навіть думав піти з професії після такого досвіду. Але, на щастя, важкими виявилися лише перші декілька місяців співпраці. Тож у результаті вони налагодили зв'язок і зараз Герман вдячний співачці за всі уроки, які вона давала йому як новачку в індустрії на той час.

"Оля Полякова та Наталія Могилевська — ці дві артистки, які виносили мені мозок. Оля Полякова робила мені нерви на нашому першому шоу. Я плакав, кричав і казав, що це моє останнє шоу й я ніколи не хочу її бачити в своєму житті. Мене трусило. Але вже після шоу у мене найкомфортніші стосунки були з Олею. Ми вісім років співпрацювали, з яких три місяці вона виїдала мені мозок ложечкою. А потім була ідилія. І я все життя буду вдячний Олі Поляковій за той стрижень, який я отримав. Вважаю, що вона мала абсолютне право на критику, бо у мене до цього не було великих шоу. А це великі гроші — пів мільйона доларів. З такими емоційними, але щирими й іноді різкими людьми мені легко працювати, бо я сам такий", — зізнався продюсер в інтерв'ю проєкту "Говорить Суханов".

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Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Схожа історія склалася і зі співпрацею Нєнова з Могилевською. Креативний директор пригадує, як артистка довірила йому створення своїх кліпів. За словами Германа, до неї він не мав досвіду у створенні таких продуктів. Тож у результаті між ними виникали палкі, але щирі, дискусії, які насправді у майбутньому сприяли успіху.

"Попри те, що з Наталією Могилевською дуже важко працювати, мені з нею комфортно. Бо вона у своїх емоціях щира. Ми з нею сварилися, розходилися по кімнатах і потім сідали говорили. І з такими людьми я буду працювати. Я чесно кайфую від таких складних артисток. Що одна мені дала плацдарм для зміцнення своїх знань і помилок, що інша", — наголосив Герман.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Герман Нєнов розсекретив ім'я ще однієї української артистки, яку вважає нещирою та відмовиться з нею співпрацювати.