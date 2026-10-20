Відомий український продюсер назвав свій найприбутковіший хіт для зірки і розкрив вартість послуг

Вадим Лисиця / © facebook.com/vadymlysytsia

Реклама

Український музичний продюсер Вадим Лисиця, який нещодавно назвав проблему Потапа і Насті, розкрив, який хіт приніс йому найбільші заробітки, та назвав вартість своєї роботи.

В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» музикант зізнався, що найприбутковішою для нього стала співпраця зі співаком Максимом Бородіним. Зокрема, Лисиця виокремив їхню спільну роботу над композицією «Якби не ти», яка зібрала мільйони прослуховувань і допомогла артисту отримати чимало концертних пропозицій.

Реклама

«Максим Бородін і пісня «Якби не ти». Це суперхіт. Там, здається, за 80 млн переглядів на YouTube. Дуже щільний великий трафік. Вона дала Максиму дуже велику кількість концертів. А оскільки ми з ним партнери, то ми разом заробляємо», — поділився музичний продюсер у розмові з Анною Севастьяновою.

Реклама

Максим Бородін / © https://www.instagram.com/7borodin7

Також Вадим Лисиця розсекретив, скільки нині коштують його послуги. За словами продюсера, ціна залежить від складності роботи, тому він радше говорить про бюджет проєкту, а не про фіксований гонорар.

«Тут правильно казати не гонорар, а бюджет. Він коливається від 80 тис. грн до 150 тис. грн в наші часи. Все залежить від складності», — пояснив Лисиця.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

Нагадаємо, нещодавно Вадим Лисиця розкрив подробиці спілкування з ексобраницею Оленою Тополею та з якою проблемою вона до нього звернулася.

Реклама

Новини партнерів