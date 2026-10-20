ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

Відомий український продюсер назвав свій найприбутковіший хіт для зірки і розкрив вартість послуг

Знаменитість пояснив, скільки сьогодні коштує створення музичного проєкту під його керівництвом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вадим Лисиця

Вадим Лисиця / © facebook.com/vadymlysytsia

Український музичний продюсер Вадим Лисиця, який нещодавно назвав проблему Потапа і Насті, розкрив, який хіт приніс йому найбільші заробітки, та назвав вартість своєї роботи.

В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» музикант зізнався, що найприбутковішою для нього стала співпраця зі співаком Максимом Бородіним. Зокрема, Лисиця виокремив їхню спільну роботу над композицією «Якби не ти», яка зібрала мільйони прослуховувань і допомогла артисту отримати чимало концертних пропозицій.

«Максим Бородін і пісня «Якби не ти». Це суперхіт. Там, здається, за 80 млн переглядів на YouTube. Дуже щільний великий трафік. Вона дала Максиму дуже велику кількість концертів. А оскільки ми з ним партнери, то ми разом заробляємо», — поділився музичний продюсер у розмові з Анною Севастьяновою.

Максим Бородін / © https://www.instagram.com/7borodin7

Максим Бородін / © https://www.instagram.com/7borodin7

Також Вадим Лисиця розсекретив, скільки нині коштують його послуги. За словами продюсера, ціна залежить від складності роботи, тому він радше говорить про бюджет проєкту, а не про фіксований гонорар.

«Тут правильно казати не гонорар, а бюджет. Він коливається від 80 тис. грн до 150 тис. грн в наші часи. Все залежить від складності», — пояснив Лисиця.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

Нагадаємо, нещодавно Вадим Лисиця розкрив подробиці спілкування з ексобраницею Оленою Тополею та з якою проблемою вона до нього звернулася.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie