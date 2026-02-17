Відомий український продюсер після смерті Роберта Дюваля пригадав його конфуз на першій зустрічі

Олександр Роднянський і Роберт Дюваль / © instagram.com/alexander.rodnyansky

Український продюсер Олександр Роднянський після звістки про смерть голлівудської легенди Роберта Дюваля поділився несподіваним спогадом про їхнє перше знайомство.

Як відомо, зірка «Хрещеного батька» пішов із життя 15 лютого у віці 95 років. У своєму Instagram Роднянський пригадав кумедний, але водночас шокуючий момент, який стався на знімальному майданчику стрічки «Машина Джейн Менсфілд» режисера Біллі Боба Торнтона. У фільмі також знімався британський актор Джон Герт.

Продюсер розповів, що прилетів до Атланти, США, із запізненням і з аеропорту вирушив на локацію, де саме знімали сцену з Дювалем і Гертом. Після кількох вдалих дублів Дюваль раптом рішуче попрямував просто до нього й вигукнув нецензурну лайку російською мовою, яка складалася з трьох слів.

«Раптом Дюваль повертається та рішуче прямує просто до мене. Підходить швидко й голосно, майже без акценту, вимовляє: „П…ц, н…й, б…ть!“. Мою реакцію можете уявити. Колеги, які стояли поруч, зізнавалися, що ні до того, ні після не бачили на моєму обличчі такого щирого подиву», — зізнався Роднянський.

Згодом з’ясувалося пізніше, саме таким був жарт оператора Баррі Марковіца, який переконав Дюваля, що нібито сказані фрази означають «ласкаво просимо, радий знайомству». Попри курйозний початок знайомства, між продюсером і актором насправді зав’язалося тепле спілкування.

«Потім було багато теплих розмов, випадкових і невипадкових зустрічей, безліч стейків, які Дюваль обожнював готувати власноруч, історій про танго — його любов усього життя, те саме танго, завдяки якому він зустрів свою дружину Люсіль», — вшанував пам’ять актора продюсер.

