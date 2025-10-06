Відомий український продюсер прокоментував мовні скандали навколо Вєрки Сердючки: "Питання до слухачів"

Герман Нєнов та Вєрка Сердючка

Креативний директор, продюсер та кліпмейкер Герман Нєнов поділився думками щодо суперечок навколо Андрія Данилка та його виступів у образі Вєрки Сердючки.

Артист часто викликає обговорення, коли співає російською мовою. У новому випуску шоу "Мені цікаво" Нєнов сказав, що такі конфлікти потрібно обговорювати спокійно і з повагою до закону. Якщо законодавство забороняє щось, це має бути чітко прописано, а не залишатися предметом емоційних обговорень.

"Не всім дано відчувати контекст, не всім дано швидко перебудувати себе. Особливо коли артист вже в статусі легенди. Нам треба однаково єднатися, і будь-яка дискусія з приводу того, що подобається, що співає російською, або не подобається — вона повинна бути в межах толерантності одне до одного", — пояснив продюсер.

Герман Нєнов / © facebook.com/german.nenov

Він додав, що якщо російську музику заборонити, правила мають бути для всіх — і для іноземних, і для українських артистів, які співають російською. Нєнов також нагадав, що більшість популярних пісень, на яких виросли українці, досі лунають російською.

"Це вибір людей. Якби не слухали — Андрій давно б переклав усе українською. Питання не до артиста, а до слухачів", — підкреслив він.

На думку продюсера, вирішити мовні суперечки у шоубізнесі просто заборонами неможливо. За словами продюсера, важливе поєднання правил і смаку людей, які слухають музику.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому Вєрка Сердючка під час концертів виконує деякі старі російськомовні пісні. Також Нікітін додав, коли слід очікувати хітів українською.