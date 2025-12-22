Відомий український продюсер шокував наслідками невдалих уколів ботоксу: "Це не моє"

Євген Рибчинський / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Український поет, продюсер і композитор Євген Рибчинський відверто розповів про експеримент із ботоксом, який завершився не так, як він очікував.

55-річний митець в інтерв’ю «Наодинці» з гумором пригадав, як косметологічна процедура дала несподіваний ефект і змусила його переглянути ставлення до ін’єкцій. За словами Рибчинського, після уколів ботоксу він зіткнувся з побічними наслідками, які одразу стали помітними.

«У мене був неприємний досвід. Мені вкололи ботокс і у мене впали повіки. І я став як дуже жалісливий котик. Я зрозумів, що, на жаль, це не моє. Хоча у мене є три зморшки на лобі», — шокував поет у розмові з Анною Севастьяновою.

Натомість композитор робить ставку на здоровий спосіб життя та базовий догляд. Євген зазначає, що останні пів року регулярно відвідує косметолога, але вже без радикальних втручань. Окрему увагу митець приділяє зволоженню шкіри — водному балансу та зовнішньому догляду.

«Я веду здоровий спосіб життя, я п’ю дуже багато води. Раз на декілька тижнів у мене є косметолог, який робить мені масаж обличчя. Це з’явилося у мене останні пів року. Я собі таке став дозволяти. Я намагаюся зволожувати і зсередини, і ззовні. У мене завжди після тренування є креми. Я обличчя мащу, щоб не пересихало. І п’ю багато води. І не треба боятися свого віку — пишаюся, що мені 55 років», — додав Рибчинський.

