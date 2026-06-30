Відомий український продюсер вперше підтвердив таємний роман з колегою й показав їхню романтику

Євген Фешак і Таня Лі

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Український ведучий і продюсер Євген Фешак повідомив про кардинальні зміни в особистому житті.

Так, ще декілька років тому шоумен розлучився з колишньою дружиною Наталією Клим після 14 років шлюбу. Відтоді нові романи зірки були оповиті таємницями. Та все ж Євген більше не став приховувати, що його серце зайняте. У фотоблогу продюсер заявив, що у стосунках з колегою, ведучою та співачкою Танею Лі.

Закоханий Фешак оприлюднив одразу декілька спільних фото з обраницею. На одному з кадрів вони постають на світському заході, а на іншому — у купальниках на тлі шезлонгів. Продюсер не став тримати інтриги й залишив лаконічний підпис, який і розставив усі крапки над «і».

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Євген Фешак і Таня Лі / © instagram.com/feshak_eugenio

Євген Фешак і Таня Лі / © instagram.com/feshak_eugenio

«Настав час, щоб і ви потішилися. Відповідь на всі запитання з діректу — так», — зазначив Євген.

До слова, про стосунки цієї зіркової парочки ходять чутки вже не один місяць. Їх обох можна було помітити на одних і тих же локаціях в один час. Вони подорожували разом, проводили свята й обмінювалися щедрими подарунками. Крім того, дотепер працюють на одній радіостанції.

Щоправда, раніше Таня Лі намагалася всіляко приховувати стосунки з продюсером. Всього лиш декілька тижнів тому вона уникала відповідей на запитання про особисте й на тему роману з Євгеном говорила: «У цьому житті може бути все».

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук також заявила про новий роман. Артистка до цього була самотньою понад три роки.

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