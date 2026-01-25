Відомий український продюсер виїхав з України під час війни й розкрив, як це йому вдалося

Morphom / © instagram.com/morphom

Український музичний продюсер та автор пісень Роман Черенов, більш відомий як Morphom, поділився деталями свого виїзду з України під час повномасштабного вторгнення.

До 24 лютого 2022 року Morphom був одним із найзатребуваніших продюсерів в українській індустрії. У його портфоліо — співпраця з Джамалою, Олею Поляковою, Наталією Могилевською, Jerry Heil та іншими топартистами. У ніч перед вторгненням музикант повернувся до Києва з робочої поїздки — і вже за кілька годин прокинувся від вибухів. Одразу після цього родина прийняла рішення чимскоріше виїжджати з країни.

«Не встигли навіть прилягти, як усе почалося. Не думаючи, схопили дітей, нерозібрані валізи, які стояли на порозі, стрибнули в авто і поїхали до кордону», — розповів продюсер в інтерв’ю oboz.ua.

Morphom з дружиною та дітьми / © instagram.com/morphom

За словами Романа, у той період ще можна було вільно перетинати кордон. Тож вони так і вчинили, спочатку оселившись у Польщі, а потім перебралися до Португалії, де живуть по сьогоднішній день. Morphom говорить, що разом з рештою українців очікував найскорішого повернення на Батьківщину, але згодом зрозумів, що процес затягнеться.

«Тоді ще не було оголошено мобілізацію, тобто фактично за нами вже закривали кордон. Тому ті, хто, як і ми, були зібрані, виїхали без заторів. Ми перетинали кордон, щоб перестрахуватись. Це був орієнтир всіх людей на той момент. Але „тиждень-два“ перетворилися на два місяці, потім зненацька вже й рік минув, тоді другий, як ми жили в Польщі. Ми проїхали тими європейськими країнами, які нам були цікаві: Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Італія. І от де ми ще не були — це Португалія, яка нам найбільше сподобалася», — пояснив Morphom.

Morphom / © instagram.com/morphom

Але навіть за кордоном сонграйтер говорить, що докладає всіх зусиль для допомоги України під час війни. Наразі він займається організацією благодійних концертів у співпраці з іншими артистами.

«Ми прагнемо бути корисними для України. А чим я можу бути корисним, так це організовувати концерти. Один із перших ми зробили через два тижні, як приїхали — просто в галереї старого португальського будинку, в якому нічого не було, тільки картини висіли. Або приїжджає якийсь артист сюди, я пропоную робити концерт разом. Також проводжу колоборації з місцевими музикантами, які теж не проти себе показати. Сьогодні вся моя концертна та творча діяльність — це благодійність», — наголосив музикант.

