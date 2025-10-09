Відомий український продюсер запропонував Лесі Нікітюк стати співачкою: зірка відреагувала

Юрій Нікітін, Леся Нікітюк

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на несподівану пропозицію продюсера Юрія Нікітіна дебютувати в новому амплуа.

Так, нещодавно шоумен дав інтерв'ю Аліні Доротюк, де розповів про своє захоплення ведучою. Нікітін визнав, що насправді, крім ведення шоу і акторства, Леся має неймовірні вокальні здібності. Ба більше, він зізнався, що мріє разом з нею створити спільний музичний проєкт і навіть казав про це особисто артистці. Проте, за словами Юрія, далі ідеї це не зрушило з місця через народження у зірки первістка.

"Я дуже люблю Лесю Нікітюк. І якби я щось хотів із кимось зробити, то це з нею. Бо вона, крім того, що дуже серйозна медійна постать, вона дуже талановита співачка насправді. Не прикольна співачка, а дуже серйозна співачка. Ми спілкувалися про це, але це було ще до народження дитини. Зараз я розумію ступінь завантаженості, але я сподіваюся, що у нас може щось вийти, бо вона неймовірно талановита людина", — зізнався продюсер.

Реклама

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

На такий публічний вияв прихованого таланту Нікітюк вже відреагувала у притаманному стилі. Вона опублікувала фрагмент рилзу в Instagram із зізнанням Юрія та з інтригою написала, додавши емоджі зі сміхом: "Легендарний продюсер Юрій Нікітін. Дуже цікаве інтервʼю і пропозиція".

Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін після припинення продюсування гурту "НеАнгели" зустрівся з однією з учасниць і показав свіже фото з нею.