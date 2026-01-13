- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 543
- Час на прочитання
- 1 хв
Відомий український репер мобілізувався до лав ЗСУ: "Позакінчувались всі відстрочки"
Виконавець вже розкрив, де служитиме.
Відомий український репер Міша Правильний повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ.
Про це виконавець розповів в Instagram-stories. Також артист розкрив деякі деталі про службу. Міша Правильний долучився до батальйону "Нахтігаль" – сучасний підрозділ безпілотних систем, що діє у складі бригади "Любарт". Наразі репер проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).
"Я прийняв рішення долучитись до батальйону "Нахтігаль" (бригада "Любарт"). Зараз перебуваю на БЗВП: безкоштовна, заспокійлива, відновлююча, практична", - ділиться репер.
Міша Правильний вже й пояснив своє рішення вступити до лав ЗСУ. Виконавець говорить, що просто діяв за законом. За словами репера, навесні 2025 року в нього закінчилась відстрочка від служби. Репер говорить, що в нього достатньо ресурсів, аби уникнути служби. Проте Міша Правильний не став цього робити, оскільки б тоді його творчість була б лицемірною.
Нагадаємо, нещодавно акторка Римма Зюбіна розповіла, як її син двічі намагався потрапити до лав ЗСУ. Також артистка зізналась, що Даниїл зробив заради служби.