ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
543
Час на прочитання
1 хв

Відомий український репер мобілізувався до лав ЗСУ: "Позакінчувались всі відстрочки"

Виконавець вже розкрив, де служитиме.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міша Правильний

Міша Правильний

Відомий український репер Міша Правильний повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ.

Про це виконавець розповів в Instagram-stories. Також артист розкрив деякі деталі про службу. Міша Правильний долучився до батальйону "Нахтігаль" – сучасний підрозділ безпілотних систем, що діє у складі бригади "Любарт". Наразі репер проходить базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

"Я прийняв рішення долучитись до батальйону "Нахтігаль" (бригада "Любарт"). Зараз перебуваю на БЗВП: безкоштовна, заспокійлива, відновлююча, практична", - ділиться репер.

Допис Міші Правильного

Допис Міші Правильного

Міша Правильний вже й пояснив своє рішення вступити до лав ЗСУ. Виконавець говорить, що просто діяв за законом. За словами репера, навесні 2025 року в нього закінчилась відстрочка від служби. Репер говорить, що в нього достатньо ресурсів, аби уникнути служби. Проте Міша Правильний не став цього робити, оскільки б тоді його творчість була б лицемірною.

Нагадаємо, нещодавно акторка Римма Зюбіна розповіла, як її син двічі намагався потрапити до лав ЗСУ. Також артистка зізналась, що Даниїл зробив заради служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
543
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie