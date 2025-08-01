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Відомий український репер розкрив неочікувані подробиці свого освідчення: "Зробив це у Комо"
OTOY назвав дату весільної церемонії та хто із зірок її проведе.
Український репер OTOY, який нещодавно заявив про освідчення просто зі сцени Atlas Festival, розкрив подробиці майбутнього весілля.
Як відомо нареченою зірки стала Марія — співзасновниця відомого українського бренду одягу, прикрас і аксесуарів. У новому інтерв’ю "Наше Радіо" музикант розповів, що освідчився ще у березні 2025 року, однак закохані вирішили тримати це у таємниці й розкрили лише у липні на фестивалі.
OTOY зізнався, що цей зворушливий момент стався в італійському місті Комо, куди він поїхав у складі незалежної робочої групи при Міністерстві економіки України. За словами виконавця, хоча все відбулося не зовсім так, як він планував, але все ж вразити кохану йому вдалося.
"Зробив це у березні у Комо. У нас був один день перебування на саміті, і я вирішив скористатися можливістю. Я думав написати вірш, але не вийшло, тому з фразою "ти зараз офігієш" став на одне коліно і сказав: "Виходь за мене". Вона офігіла", — пригадав виконавець.
До слова, молодята вже визначилася з датою весілля — свято заплановане на вересень і продумана концепція. Зокрема, ведучим обрали Єфима Константиновського. Крім основної церемонії, закохані планують обвінчатися.
"Весілля у вересні. Вінчання теж буде. Ведучий — Фіма Константиновський", — додав знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Раміна Есхакзай показалася з каблучкою на безіменному пальці й заінтригувала заручинами з коханим-військовим.