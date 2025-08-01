Відомий український репер розкрив неочікувані подробиці свого освідчення: "Зробив це у Комо"

OTOY / © instagram.com/otoysounds

Реклама

Український репер OTOY, який нещодавно заявив про освідчення просто зі сцени Atlas Festival, розкрив подробиці майбутнього весілля.

Як відомо нареченою зірки стала Марія — співзасновниця відомого українського бренду одягу, прикрас і аксесуарів. У новому інтерв’ю "Наше Радіо" музикант розповів, що освідчився ще у березні 2025 року, однак закохані вирішили тримати це у таємниці й розкрили лише у липні на фестивалі.

OTOY зізнався, що цей зворушливий момент стався в італійському місті Комо, куди він поїхав у складі незалежної робочої групи при Міністерстві економіки України. За словами виконавця, хоча все відбулося не зовсім так, як він планував, але все ж вразити кохану йому вдалося.

Реклама

OTOY з нареченою / © instagram.com/otoysounds

"Зробив це у березні у Комо. У нас був один день перебування на саміті, і я вирішив скористатися можливістю. Я думав написати вірш, але не вийшло, тому з фразою "ти зараз офігієш" став на одне коліно і сказав: "Виходь за мене". Вона офігіла", — пригадав виконавець.

До слова, молодята вже визначилася з датою весілля — свято заплановане на вересень і продумана концепція. Зокрема, ведучим обрали Єфима Константиновського. Крім основної церемонії, закохані планують обвінчатися.

"Весілля у вересні. Вінчання теж буде. Ведучий — Фіма Константиновський", — додав знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Раміна Есхакзай показалася з каблучкою на безіменному пальці й заінтригувала заручинами з коханим-військовим.

Реклама