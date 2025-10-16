Відомий український ресторатор Ігор Сухомлин помер у віці 53 років: що стало причиною смерті

Ігор Сухомлин / © facebook.com/i.sukhomlyn

Відомий український ресторатор Ігор Сухомлин, який родом із Чернігова, помер.

Сумну новину повідомила у Facebook дружина підприємця – Христина Сухомлин. Ресторатор пішов з життя у віці 53 років. Причиною смерті Сухомлина стала тяжка хвороба. Підприємець помер 14 жовтня в Мюнхені, Німеччина, де він лікувався. Дружина ресторатора повідомила, що саме там й відбудеться кремація, а поховання праху – в Барселоні, Іспанія.

"14 жовтня пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей. Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Поховання праху відбудеться у Барселоні. Люблю нескінченно", - повідомила дружина ресторатора.

Зазначимо, Ігор Сухомлин – ресторатор, родом із Чернігова. У нього була низка закладів як і в рідному місті, так і в Києві, Черкасах, Житомирі та Львові. Найвідоміші його проєкти – варенична "Балувана Галя", піцерія Mimosa Brooklyn Pizza, ресторан "Велюров", кондитерська "Шарлотка" хінкальна "Буба" та кав'ярня "Чашка".

