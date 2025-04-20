Відомий український режисер мобілізувався до лав ЗСУ: де служить та чим займається у війську

Тарас Ткаченко / © facebook.com/taras.tkachenko.90

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Відомий український режисер Тарас Ткаченко розповів, як мобілізувався до лав ЗСУ.

Кіномитець долучився до війська ще влітку 2022 року. З початком повномасштабної війни режисер взяв на себе роль фіксера, тобто допомагав іноземним журналістам висвітлювати новини про російське вторгнення. А згодом Ткаченко зголосився на прохання військових зняти фільм "Битва за Київ". Режисер в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що почав їздити з захисниками, а згодом прийняв рішення мобілізуватися.

"Я зійшовся з військовими, вони кажуть: "Слухай, хочемо зробити фільм "Битва за Київ", шукаємо режисера". А для мене, крім творчої реалізації, це була прекрасна можливість побувати всюди, куди просто так не потрапиш – місця, що наближені до лінії боїв; села, які були раніше окуповані. Я почав їздити з ними, а з часом мобілізувався. Влітку 2022 року вже був у війську", - поділився режисер.

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Наразі Тарас Ткаченко служить в медійному центрі Сухопутних військ. Режисер створює медіаконтент для соціальних мереж та телеканалів.

Нагадаємо, нещодавно продюсер серіалу "Одного разу під Полтавою" Андрій Чивурін розповів, як намагався вступити до лав ЗСУ. Проте, його не взяли на службу. Продюсер пояснив, через що йому відмовили.