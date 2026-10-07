Відомий український режисер після романтики з учасницею "Холостяка" розкрив свою симпатію

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

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Український режисер і продюсер Олексій Комаровський відверто розповів про симпатію та можливі зміни в особистому житті.

Кінодіяч уперше зізнався, що симпатизує одній українській акторці, однак вона навіть не знає про його почуття. Про це Комаровський зізнався в інтерв’ю для проєкту «Ранкова кава». Водночас ім’я таємничої обраниці він вирішив не називати, аби не розкривати інтригу. Продюсер лише уточнив, що це акторка і справжня красуня.

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«Подобався. Хто? Не скажу, бо занадто легко все виходить. У мене досі є симпатія до однієї красуні, про яку вона не знає. Можливо, вона відчуває, але не знає. Це акторка», — зізнався режисер.

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Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Водночас Комаровський пояснив, чому його почуття поки не переросли у стосунки. За словами продюсера, він не хоче змішувати професійне життя з особистим. Крім того, нині він не вважає вдалим часом для початку нового роману.

Цікаво, що це зізнання прозвучало після того, як Комаровський сам опинився в центрі романтичних чуток. На початку вересня режисера заскочили разом із блогеркою та нотаріусинею Христиною Горняк на модному показі в Києві.

Згодом сам Комаровський ще більше підігрів інтерес до їхньої зустрічі. Він опублікував кадри, на яких видно жіночу руку, що ніжно торкається його обличчя, а під фото залишив загадковий підпис: «Випадкова зустріч. Романтичний вайб». За манікюром і прикрасами можна було припустити, що на кадрах була саме Горняк.

Водночас ні Комаровський, ні Горняк не підтвердили, що їх пов’язують романтичні стосунки. Тим не менш, тепер режисер уже говорить про симпатію до акторки, а нотаріусиня бере участь у новому сезоні «Холостяка». Тож тепер інтрига лише посилюється.

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